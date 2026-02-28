Бурният подем на китайската биотехнологична индустрия доведе до неочакван страничен ефект: цената на лабораторните маймуни достигна рекордни нива. Днес един дългоопашат макак струва около 140 000 юана (над 20 000 щатски долара) - сума, която надхвърля средната годишна заплата в Китай.

Това е почти двойно увеличение спрямо 2021 г., когато държавните институции плащаха около 70 500 юана за такава маймуна, пише South China Morning Post.

Официални данни от обществени поръчки показват, че търсенето на примати за предклинични изпитвания е скочило рязко. Маймуните са ключови в ранните фази на разработка на лекарства, тъй като позволяват да се оцени безопасността, токсичността и метаболизмът на новите молекули.

Анализатори свързват ценовия скок с рекордния брой сделки за лицензиране между китайски биотех компании и глобални фармацевтични гиганти, както и с възстановяването на финансирането в сектора.

През февруари шанхайски институт обяви обществена поръчка за 450 макака с бюджет от 62 млн. юана - приблизително 137 800 юана на животно. Макар това да е под пиковите 170 000 юана, плащани през 2023 г. към края на надпреварата за COVID-19 ваксини, цената остава значително по-висока от нивата преди пандемията.

Според експерти намаляването на лихвите в САЩ е стимулирало финансирането на биотехнологични проекти, което е довело до повече перспективни лекарства в ранна фаза - и съответно до по-голямо търсене на примати за тестването им.

Някои терапии изискват между 70 и 100 маймуни за предклинични тестове, докато по-прости молекули се нуждаят от 40-60 животни. При определени случаи малките молекули могат да бъдат тествани върху кучета, но за много иновативни терапии приматите остават незаменими.

Китайските компании подписаха рекордните 157 сделки за лицензиране на свои разработки през миналата година, на обща стойност над 135 млрд. долара. Паралелно с това множество биотех фирми без приходи се възползваха от режим, чрез който да се листнат в Хонконг, което допълнително засили конкуренцията за лабораторни животни.

Прогнозите сочат, че недостигът ще продължи. Според Founder Securities между 2025 и 2027 г. Китай ще разполага с 49 000-52 400 маймуни годишно, докато търсенето може да достигне 62 600. Някои ферми вече са напълно резервирани до първото тримесечие на 2026 г., което предполага нови ценови увеличения.

За да се предпазят от волатилността, големите изследователски организации (CRO) започнаха да придобиват собствени ферми. WuXi AppTec купи ферма в Гуандун през 2020 г., осигурявайки си достъп до над 20 000 макака.

Joinn Laboratories придоби 1400 акра земя във Флорида през 2022 г., където планира да изгради карантинен център за примати. Днес WuXi разполага с около 30 000 маймуни, Joinn - с 25 000, а Triapex Laboratories - с около 20 000.

Въпреки драматичния скок в цените, анализаторите подчертават, че това няма да се отрази съществено на крайната цена на лекарствата. Основната част от разходите - около 70%, идва от клиничните изпитвания във фази I-III, които продължават години и струват милиони.