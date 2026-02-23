Задава се огромна промяна в начина, по който плащаме за придвижване по републиканската пътна мрежа. До 2030 г. винетките, базирани на време - от ден до година, ще отпаднат и ще бъдат заменени от таксуване за изминато разстояние. Това заяви пред "24 часа" директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

По думите му новият модел идва заради европейска директива. "Важи за всички страни членки и някои вече или са въвели таксуването на леките коли на разстояние, или поне се подготвят. Проучваме чуждия опит и в момента се очертават няколко модела. Трябва до септември да подготвим анализ, който да предоставим на управляващите, за да решат кой ще изберем. Защото са необходими поне 2 години за тестване на модела, преди да се въведе окончателно", обяснява проф. Асенов.

Действително, през 2022 г. Европейският парламент прие окончателно текстове, с които базираното на време таксуване отпада за сметка на такова, базирано на изминато разстояние. "Потребителските такси, основани на времето, по своята същност не отразяват точно реалните разходи за ползване на пътищата и по подобни причини не са ефективни, когато става въпрос за стимулиране на по-чисти и по-ефективни операции или за намаляване на задръстванията", пише в директивата.

Важно уточнение обаче е, че тя минимално и задължително обхваща TEN-T мрежата от трансевропейски коридори, а решение на всяка страна членка е дали ще прилага новото таксуване и по останалата част от пътната си мрежа - което изглежда предстои да се случи у нас.

Шефът на тол управлението говори за два модела - "германски", при който таксата се плаща на бензиностанцията през цената на горивото, както и "норвежки", при който всеки шофьор регистрира приложение, което изчислява изминатото разстояние. Именно този вариант "най-много" се проучва и в България, става ясно от интервюто.

Как ще става плащането? "Трябва да е свързано с някаква комунална услуга, за да има събираемост, защото, ако за юридическите лица държавата може да си събере средствата бързо, за физическите лица, които са многократно повече, събирането на несъбираеми вземания е доста по-тежък процес", отговаря проф. Асенов.

Ще станат ли така по-скъпи пътищата за българските шофьори? Шефът на тол управлението смята, че през тестовия период всеки ще намери отговора за себе си: "Всеки един от нас може да прецени разхода си. Така навреме ще се ориентира дали му излиза изгодно да пътува с кола или с обществен транспорт. Защото европейският законодател е преценил, че така общественият транспорт ще се трансформира много по-бързо с оглед на зелените политики, отколкото може да се трансформира личният автомобилен транспорт".