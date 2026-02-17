Финландия започна добив на литий чрез първата в Европа мина за литево производство за батерии. Новината съобщи финландската обществена телевизия Yle, цитирана от световните агенции. Мината е разположена в западната част на страната, в района на Каустинен.

Литият от този проект е предназначен за производството на литиев хидроксид - ключова суровина за производство на батерии, използвани в електрически автомобили и системи за съхранение на енергия.

Мината се разработва от Keliber, която е навлязла в оперативна фаза след години на подготовка и изграждане на съоръжението. Проектът включва извличане на литий от твърди скали и преработката му в литиев хидроксид, ключова суровина за производство на батерии за електромобили и системи за съхранение на енергия.

Мажоритарен собственик на проекта е международната минна група Sibanye-Stillwater, докато държавната инвестиционна компания Finnish Minerals Group държи миноритарен дял. Инвестицията се оценява на около 800 милиона евро.

Стартирането на производството идва в момент, когато Европейският съюз се стреми да засили собствените си източници на критични суровини и да намали зависимостта си от внос на литий извън Европа. Финландският проект се разглежда като важна стъпка към по-стабилна и автономна европейска верига за доставки на батерии.