HELLENiQ ENERGY и Chevron подписаха концесионни договори с гръцката държава за проучване и евентуален добив на въглеводороди в 4 офшорни блока, разположени южно от Крит и Пелопонес. Сделката се разглежда като важна стъпка за развитието на гръцкия upstream сектор и за разширяването на портфолиото на HELLENiQ ENERGY в сегмента "проучване и добив".

Консорциумът, в който Chevron участва със 70% и е оператор, а HELLENiQ ENERGY държи 30%, беше избран след международна тръжна процедура, стартирана през 2025 г. Четирите блока - South Crete 1, South Crete 2, South of Peloponnese и Block A2, обхващат обща площ от около 47 000 кв. км и се намират в условия на ултрадълбоки води, на места над 1500 м.

Съгласно условията на договорите, съвместното дружество ще реализира 3-фазна програма за проучване с цел оценка на въглеводородния потенциал на зоните. Районите се характеризират със сложна геоложка структура, което предполага високи технически изисквания, значителни инвестиции и дълъг времеви хоризонт до евентуални резултати.

Според гръцкото икономическо издание Naftemporiki, проектът е с "висок рисков профил", но именно участието на Chevron като оператор се разглежда като ключов фактор за ограничаване на технологичните и оперативните рискове. Медията отбелязва, че реалните индикации за икономическия потенциал на блоковете ще станат ясни едва след първите фази на проучванията.

Главният изпълнителен директор на HELLENiQ ENERGY Андреас Сиамисис коментира, че новите договори са част от дългосрочната стратегия на компанията за диверсифициране на енергийното й портфолио. По думите му, паралелно с инвестициите във възобновяеми източници и енергийния преход, въглеводородите ще продължат да имат значение за сигурността на доставките в следващите години.

"Очакваме с нетърпение да работим с нашите партньори HELLENiQ ENERGY и Република Гръция за оценка на въглеводородния потенциал на тези нови перспективни райони", коментира от своя страна вицепрезидентът "Global New Ventures" в Chevron Гавин Луис.

Концесионните договори подлежат на ратификация от гръцкия парламент, след което може да започне първата фаза на проучвателните дейности.