Alibaba Group Holding Ltd. поведе разпродажбата на китайски технологични акции след като Пентагонът добави някои от най-големите имена в страната към списък на компании, подпомагащи военната индустрия на комунистическата страна - само за да ги махне от там минути по-късно без обяснение, пише Bloomberg.

Акциите на китайския AI лидер паднаха с над 3% в Хонконг, докато BYD Co. и Baidu Inc. се понижиха с около 1%. И трите компании фигурираха в актуализирания списък на Пентагона във Федералния регистър на САЩ, но новата версия впоследствие изчезна сайта.

В сюжета бяха замесени и два от китайските лидери в производството на чипове за памет - ChangXin Memory Technologies Inc. и Yangtze Memory Technologies Co.

Действията на Пентагона идват в напрегнат момент за дебата във Вашингтон относно политиката спрямо китайските технологии. САЩ вече заявиха, че трима от водещите китайски AI играчи - Alibaba, Baidu и Tencent Holdings Ltd., подпомагат военната индустрия на азиатската страна.

Добавянето им почти сигурно ще предизвика реакция от Пекин. Включването на BYD пък цели най-голямата компания за електромобили в страната.

Макар списъкът да носи малко непосредствени правни последици, Пентагонът все по-често го използва за ограничаване възможността на компании да договарят с военните или да получават финансиране за изследвания. Така наречената 1260H класификация служи и като предупреждение за американските инвеститори и се смята за червен флаг, който може да предхожда по-строги търговски ограничения.

Alibaba заяви в изявление, че "не е китайска военна компания, нито част от каквато и да е стратегия за военно-гражданска интеграция. Ще предприемем всички налични правни действия срещу опитите да бъде неправилно представена компанията ни."

Говорител на Baidu каза в изявление: "Категорично отхвърляме включването", което "няма никаква достоверна основа". Твърдението, че Baidu е военна компания, е напълно безпочвено и не са представени доказателства, които да го подкрепят."

BYD за момента не коментират.

Списъкът 1260H, публикуван за първи път през 2021 г., вече включва над 130 компании, обвинени в сътрудничество с китайската армия. Сред имената са авиокомпании и производители на компютърно оборудване, както и фирми в строителството, корабоплаването и комуникациите.