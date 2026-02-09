Съединените щати сключват споразумения за изкупуване или "договори за изкупуване" с компании в Демократична република Конго (ДРК) и други африкански страни, за доставки на мед и кобалт, още преди да започне добивът им - основно за да се конкурират с Китай в тази индустрия. Това съобщи Reuters, позовавайки се на експерти от сектора.

"Така САЩ използват финансовата си мощ вместо да имат индустриално присъствие. Чрез договори за предварително изкупуване и търговски канали, Вашингтон може да насочи конгоанската мед към американски купувачи, избягвайки евентуалните политически и оперативни рискове от експлоатацията на мини в ДРК", смята експертът Винсент Роджър от аналитичната компания Control Risks.

Както отбелязва агенцията, властите на САЩ са се насочили предимно към добива на полезни изкопаеми в Замбия, Гвинея и ДРК. За разлика от Пекин, Вашингтон не разполага свои работници в Африка, за да извършват директно добив, а вместо това разчита на договори за предварително изкупуване, сключени с (големи) местни минни компании.

Агенцията дава пример с американската компания KoBold Metals, която е придобила над 3000 квадратни метра находища на мед и литий в ДРК, но не извършва добив там поради бюрократични усложнения.

Независимо от посоченото, по данни на Reuters, китайски компании продължават да контролират много от най-големите находища на мед и кобалт в Демократична република Конго, която страна е водещ в света доставчик на кобалт. По този начин, китайски компании работят директно в находищата и изпреварват САЩ по отношение на навлизането на пазара.