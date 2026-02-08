Катерина и Ондрей Влчек не изглеждат като хора, които бързат да се оттеглят от активния живот. Напротив - те работят повече от всякога. Тя ръководи екип в палиативната грижа и ежедневно се среща с хора, за които времето е най-оскъдният ресурс. Той пък развива нов стартъп в сферата на киберсигурността, използващ изкуствен интелект, след като години наред беше сред най-разпознаваемите имена в глобалната софтуерна индустрия.

Макар имената им да се срещат в класацията на Forbes, те не губят връзка с реалността. Нещо повече - въпреки това, или може би именно заради това, двамата са сред най-значимите филантропи в Чехия. Преди няколко години те вземат решение да вложат около 40% от състоянието си във фондация, насочена към детската палиативна грижа. Не като жест на показност, а като логично продължение на начина, по който гледат на работата, успеха и отговорността.

"Имаме повече пари, отколкото ни трябват. И когато стигнеш до това осъзнаване, следващата стъпка е проста - да се разделиш с част от тях", казва Ондрей Влчек.

Работа, която не изтощава

И двамата спокойно могат да бъдат наречени работохолици. Ондрей описва работата си като система в "енергийно равновесие". Някои дейности му дават енергия, други я отнемат, но не по разрушителен начин. Новият му бизнес проект е в ранен етап, динамичен, изпълнен с предизвикателства - и точно това го държи мотивиран.

Източник: nrv.org

При Катерина границите са по-трудни за очертаване. Палиативната грижа не позволява лесно да кажеш "стига за днес", когато знаеш, че някой има нужда от теб сега, а не утре. "По-лесно ми е да понеса умората, отколкото чувството, че не съм направила нещо навреме", признава тя.

Филантропският път на Влчек започва сравнително традиционно - с регулярни дарения към различни каузи. Преломният момент идва през 2014 година, когато осъзнават, че финансовите им възможности далеч надхвърлят личните им нужди.

Тогава създават организацията Златна рибка (Zlatá rybka), която изпълнява желания на тежко болни деца - колело, пътуване, малка мечта, която носи радост в момент, в който медицината няма капацитет за това. По-късно двамата научават, че подобни инициативи имат реален, измерим ефект върху психическото състояние на децата и дори върху протичането на лечението. Това ги убеждава, че са на прав път.

Фондация "Семейство Влчек"

Следва създаването на Фондация "Семейство Влчек" (Nadace rodiny Vlčkových). В нея те влагат акции на Avast, които при последващата продажба се оценяват на около €83 милиона. Част от средствата отиват за реконструкцията на историческата пражка сграда Cibulka, а останалата част формира капитал, чиито доходи дългосрочно ще финансират детска палиативна грижа.

"Не ни привлича просто да преведем пари и да приключим. Искаме да участваме, да разбираме процесите, да сме ангажирани", казва Ондрей. Така се оформя концепцията за т. нар. активна филантропия - не само дарителство, а лично участие, системен интерес и отговорност.

Източник: nrv.org

Проектът на Cibulka често погрешно се възприема като "детски хоспис" в тесния смисъл на думата. Всъщност философията му е различна. Центърът е замислен като място за краткосрочна грижа и отдих - както за децата, така и за техните семейства.

Ще разполага с 12 стаи, дневен стационар, физиотерапия и дори стоматологични кабинети - решение, продиктувано от практиката. "Разбрахме, че много от тези деца нямат достъп до стоматологична грижа, а когато я получат, тя струва абсурдно скъпо", обяснява Ондрей.

Финансирането ще бъде смесено - основен грант от фондацията, средства от здравни застраховки, дарения и символично участие от страна на семействата.

Целта е услугата да бъде максимално достъпна, а не елитарна. С което да промени живота на много обикновени деца, макар и в неговия край.