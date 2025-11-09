България остава сред държавите в Европейския съюз с най-нисък дял на предприятия, които прилагат изкуствен интелект в своята дейност. Според годишното изследване на Европейската инвестиционна банка EIB Investment Survey 2025 едва 22% от българските фирми използват генеративен AI инструменти като ChatGPT, Bard или Copilot за подобряване на процеси, маркетинг или обслужване на клиенти.

Това е под средното за ЕС ниво от 37% и поставя страната близо до дъното в класацията - само пред Унгария (21%), Италия (20%) и Гърция (19%). На противоположния полюс са северните държави. Финландия е лидер с 66% от компаниите, които вече прилагат генеративен изкуствен интелект, следвана от Дания (58%) и Нидерландия (55%). Сред първенците се нареждат още Испания (50%) и Белгия (51%).

Докладът на ЕИБ отбелязва, че макар делът на европейските фирми, използващи AI, да е сходен с този в САЩ, американските компании прилагат технологията по-системно и в повече процеси. В САЩ 81% от предприятията, използващи изкуствен интелект, го прилагат поне в два вътрешни процеса, срещу 55% в ЕС.

Според Европейската инвестиционна банка по-широкото използване на генеративен AI е сред ключовите фактори за конкурентоспособност и дигитална трансформация на европейската икономика. В България обаче ниското ниво на внедряване показва, че технологичната интеграция тепърва предстои, особено сред малките и средни предприятия.