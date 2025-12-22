Гърция въвежда възможността за теглене на пари в брой от магазините. При покупка при част от магазините в страната, клинтът ще може да изтегли и пари в брой без банкомат, информират гръцките банки.

Възможността за такава транзакция влиза в сила от началото на 2026 година. Така Гърция използва опита на други европейски страни, където този начин на теглене на пари вече е въведен.

По-конкретно, в магазините при заплащане на покупката клиентът който иска да тегли пари в брой от своята дебитна карта, информира за това касиера. Услугата се въвежда изключително за притежатели на дебитни карти и то в (големи) магазини за хранителни стоки, но се предвижда да я има и в други търговски обекти.

Банките в Гърция все още не са фиксирали до каква сума в брой може да се тегли в магазините, но се очаква тя да е сравнително малка - до 100 евро.

В другите европейски страни, където се прилага посочената система, се отчита,че се е увеличило посещението на клиентите в магазините, тъй като там те могат да изтеглят и пари в брой, което им спестява време за търсене на банкомат.