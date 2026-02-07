Присъствието на Villeroy & Boch в България поставя страната на картата на една от най-старите действащи индустриални групи в Европа. Чрез сделката на стойност около €600 милиона германският производител със световна слава на практика стъпи в Севлиево преди 2 години.

Основана през 1748 година, компанията е преживяла индустриалната революция, две световни войни, смени в икономическите модели и глобализацията - и днес продължава да разширява производствената си мрежа.

Днес Villeroy & Boch оперира на около 140 пазара, разполага с приблизително 12 000 служители и управлява производство в Европа, Азия, Близкия изток и Северна Африка. След придобиването на Ideal Standard през 2024 г. групата значително увеличава мащаба си и засилва позициите си в сегмента на санитарния фаянс и оборудването за баня - ключов бизнес и за българското производство.

Занаят, което се превръща в бизнес с влияние

Компанията започва като семеен бизнес в Лотарингия, където Франсоа Бох и тримата му синове откриват грънчарска работилница в Одюн-льо-Тиш, в областта Лотарингия. В края на 18-и век семейният бизнес вече се развива успешно на регионално ниво, като Люксембург се превръща в един от първите му ключови пазари.

Източник: Villeroy & Boch

Паралелно с това, в днешна Германия, предприемачът Никола Вилерой развива собствено производство на керамика. В крайъгълен камък се превръща срещата между двете фамилии през 1836 г. А последвалото сливане се оказва стратегически ход, който превръща Villeroy & Boch в един от ранните индустриални шампиони на Европа.

Комбинацията от производствен капацитет, дизайн и предприемачески дух позволява на компанията да се конкурира дори с доминиращата по онова време английска керамична индустрия.

Масовият пазар и санитарният бизнес

През втората половина на 19-и век Villeroy & Boch започва да развива продукти за бита и строителството в значителни обеми. Серийното производство на вани и тоалетни в края на века се превръща в основа на бизнес, който с времето изпреварва традиционната посуда по икономическа тежест.

Този фокус върху санитарния фаянс постепенно оформя компанията като доставчик за жилищно и обществено строителство - сегмент, който остава стратегически и до днес.

20 век - период на адаптация и експанзия

Двете световни войни прекъсват нормалната търговия и производство, но Villeroy & Boch успява да се възстанови и да запази ключови производствени бази. След 1960-те години компанията ускорява износа си извън Европа, включително към Япония и САЩ.

Преструктурирането през 1982 г. и излизането на борсата през 1990 г. превръщат групата в по-гъвкава корпоративна структура, способна да финансира растеж чрез капиталовите пазари.

След 2000 г. Villeroy & Boch изгражда международна мрежа от фабрики, която съчетава технологични центрове в Европа с производство в региони с по-добра разходна структура. Днес групата поддържа мощности в Германия, Египет, Тайланд и България - модел, който позволява по-бързи доставки и по-добро обслужване на регионалните пазари.

Заводът в Севлиево се вписва именно в тази логика - като част от европейската производствена база, обслужваща както ЕС, така и съседни пазари.

Източник: Villeroy & Boch

Ideal Standard - в основата на растежа

Придобиването на Ideal Standard на практика променя мащаба на групата. Сделката разширява портфолиото, засилва позициите в проектния бизнес и увеличава присъствието в Централна и Източна Европа.

Финансовите резултати вече отразяват ефекта от интеграцията. През първото тримесечие на 2025 г. приходите на Villeroy & Boch нарастват с 33,2% до €369,1 милиона, а оперативната печалба се увеличава въпреки продължаващите инвестиции в модернизация. Както Money.bg писа, през първото тримесечие на 2025-а групата инвестира €6,5 милиона в обновяване на производствени мощности, включително в България.