Черни, хрупкави, често плоски и квадратни - сушени водорасли, известни на местно ниво като гим (срещат се и като ким) - са скромен основен продукт на ежедневните трапези в цяла Южна Корея. Но с нарастването на глобалната им популярност, покачващите се цени тревожат любителите на гима в цялата страна, разказва BBC.

Лий Хянг-ран продава гим през последните 47 години.

"В миналото хората от западните страни смятаха, че корейците ядат нещо странно, което прилича на парче черна хартия", казва продавачката, която е на около 60 години, намирайки се на малка пазарна сергия в центъра на Сеул.

"Никога не съм си мислила, че ще им продавам гим. Но сега всички идват тук и го купуват."

Южна Корея е известна като най-големия производител и износител на гим в света, снабдявайки пазарите в Азия, Северна Америка и Европа. Някои дори наричат ​​продукта "черен полупроводник" на Корея, препратка към големия дял на Южна Корея в световната полупроводникова индустрия.

Износът нараства постоянно през последните години - и през 2025 г. износът на сушени морски водорасли от Южна Корея достигна рекордните 1,13 милиарда долара, според Корейския морски институт (KMI). И с нарастването на търсенето се увеличават и цените.

Известен на местно ниво като достъпна закуска или съставка, гим обикновено струва около 100 вона (0,06 щатски долара) на лист през 2024 г. - като закуската обикновено се продава на пакети от 10 или повече листа, или около 0,60 долара на опаковка. Но миналия месец цената на един лист гим се покачи до над 150 вона - рекордно висока цена в страната.

"Премиум продуктите сега струват до 350 вона за един лист", казва Лий.

Източник: iStock Сеул, Южна Корея

Ким Джаела, която е на около 30 години, обикновено купува гимнастика на едро - около 500 малки листа наведнъж, достатъчни за няколко месеца. Тя споделя, че това вероятно ще промени, като се има предвид колко скъп е станал гимнастиката. Тя пазарува по-голямата част от хранителните си стоки онлайн и проверяваше цените на телефона си по време на интервюто.

"Наистина поскъпна с няколко долара! За щастие мога да преживея още няколко седмици с две опаковки гимнастика, но ако по-късно видя същата или по-висока цена, вероятно няма да се запася отново."

Скромен корейски основен продукт

Световният апетит за гимбап отразява нарастващото глобално търсене на корейски стоки, водено от културни влияния като K-Pop и корейско кино. И тъй като глобалната аудитория се ангажира все по-дълбоко с подобни забавления, тя също така все повече търси корейската кухня, нещо, което бизнесите по целия свят са забелязали.

През 2023 г. американската верига супермаркети Trader Joe's Gimbap - корейска оризова кифла, увита в морски водорасли - стана вирусна и беше изчистена от рафтовете в цялата страна малко след пускането си на пазара. "За първи път научих за гимбап, защото е типична корейска храна, често срещана в K-драми", разказва пред BBC Мики, 22-годишен турист от Япония.

"Имаме подобно нещо, наречено нори в Япония, но вкусът е съвсем различен. Гимбап е по-лек и по-хрупкав и се пече предимно на скара със сусамово масло и сол, докато нори обикновено се подправя със соев сос."

Виола, 60-годишна посетителка от Бруклин, Ню Йорк, казва, че обича гимбап като закуска.

"Просто го слагам в устата си като чипс", каза тя, добавяйки, че се усеща като "по-здравословна алтернатива".

"От азиатските до западните страни, все повече хора се запознават с гимназията, което увеличава глобалното търсене", споделя Лий Ънхи, професор по потребителски изследвания в университета Инха.

"За да се отговори на търсенето в чужбина, цените на вътрешния пазар се покачват."

29-годишният Ким Намин управлява опитна фабрика за преработка на гимназия с 30-годишна семейна история в Уандо, остров в южните води на Южна Корея, известен с производството на морски уши и морски водорасли.

Неговата фабрика закупува сурови морски водорасли, пече ги на скара с олио и сол и ги нарязва на познатите правоъгълни листове, продавани в магазините. През последните пет години повечето от продуктите им са били изнесени в световен мащаб.

"Няма достатъчно фабрики за гимназия в сравнение с нарастващото търсене", казва той, допълвайки, че семейството му сега обмисля разширяване на дейността си. Мъжът добавя, че гимназията е силно чувствителна към цената стока в Южна Корея, отдавна свързвана с достъпността.

Дори незначителните увеличения на цената му се усещат остро от потребителите и са склонни да провокират силна обществена съпротива - още една причина, поради която той се фокусира повече върху задграничните пазари. Правителствени служители и експерти казват, че увеличението на цените се дължи на множество фактори, включително общата инфлация, нарастващите разходи за труд и спадът в производството в чужбина.

Мнозина обаче са съгласни, че нарастващото глобално търсене остава основен двигател. В опит да успокоят местните потребители, компаниите - наред с правителството - предприемат стъпки за ограничаване на нарастващите разходи.

Министерството на океаните и рибарството на Южна Корея обеща да следи отблизо ситуацията, за да стабилизира цената си. А корейски хранителни компании като Pulmone имат планове да създадат голям център за научноизследователска и развойна дейност в областта на морските водорасли, така че те да могат да се добиват през цялата година.

Обратно в Сеул, пазарът е пълен с туристи, а бизнесът процъфтява за Лий.

"Гим се продава като топъл хляб, тези за приготвяне на кимбап са особено популярни. Радвам се, че корейската храна става популярна."