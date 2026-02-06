Компанията REalloys Inc от САЩ подписа няколко 10-годишни споразумения с казахстанската AltynGroup Kazakhstan за стратегическо партньорство в областта на редкоземните елементи, съобщи Mining Technology.

Американската компания REalloys Inc. е специализирана в областта на редкоземните елементи и материалите за производство на високопроизводителни магнити. А AltynGroup Kazakhstan е крупна частна казахстанска минна група, работеща в сферата на проучване и разработване на находища от полезни изкопаеми, включително стратегически и редкоземни метали.

По информация на изданието, посочените споразумения предвиждат доставка на редкоземни елементи от казахстански находища до предприятията на REalloys в Северна Америка.

В рамките на споразуменията, страните възнамеряват да си сътрудничат при проучването и разработването на находища на редкоземни метали в Казахстан. Като основен обект в споразуменията, е посочен проектът "Кокбулак" на AltynGroup в областите Карагандинска и Костанайска. Запасите от желязна руда по проекта надхвърлят 350 милиона тона, при това при преработката ще се получават редкоземни елементи.

Доставките на редкоземни елементи са планирани да започнат от 2027 година, по информация на Mining Technology.

"Казахстан притежава едни от най-големите в света находища на редкоземни елементи и стратегическото сътрудничество в тази област е нейн приоритет", коментира главният изпълнителният директор на REalloys Леонард Щернхайм.