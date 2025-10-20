Турция се стреми да се превърне в един от петте най-големи световни производители на редкоземни елементи (REE), като се очаква международните технологични и инвестиционни партньорства да играят решаваща роля за постигането на тази цел. Това твърдят местни експерти, цитирани от Daily Sabah. Основната политика на Анкара ще бъде насочена към преработка на суровините и предлагането им на международните пазари с добавена стойност.
Тъй като глобалното търсене на редкоземни елементи продължава да нараства с напредъка в чистите и високотехнологични индустрии, Анкара ускорява производството в своя първи завод за флуорит, барит и редкоземни елементи Бейликова. На обекта, който се намира в централната провинция Ескишехир, сондажите са достигнали около 125 000 метра на 310 места. Проучването е разкрило общи ресурси от 694 милиона тона, включително значителни находища на редкоземни елементи, барит и флуорит.
Смята се, че обектът съдържа около 12,5 милиона тона редкоземни оксиди, покриващи 10 от 17-те известни редкоземни елемента. С тези запаси Beylikova се нарежда на второ място в света след китайската мина за редкоземни елементи Bayan Obo в Западна Вътрешна Монголия.
Пилотното съоръжение първоначално ще се фокусира върху производството на седем редкоземни елемента и ще преработва техните оксиди за първи път. В допълнение към флуорит, барит, лантан, церий, празеодим, самарий, гадолиний, европий и неодим, заводът ще обработва и други редкоземни елементи, както и торий, суровина за ядрено гориво.
Миналата седмица турският президент Реджеп Тайип Ердоган също подчерта целта за издигане на Турция сред петте най-големи производители в световен мащаб.
"Находището в Бейликова няма да бъде разработвано от други държавиЗа да превърнем нашето пилотно предприятие в индустрия, продължаваме да разработваме и пречиствателните технологии", коментира Ердоган пред местните медии.
Редкоземните елементи включват 17 химични елемента, които имат все по-широко приложение в съвременните технологии. Те са от ключово значение за отбранителната индустрия, системите за производство на електричество от възобновяеми източници, електрическите автомобили, комуникационните и космическите технологии.
Очаквани приходи от 220 милиона долара
Чрез пилотния завод Бейликова, Турция планира да преработва 1200 тона руда годишно. След като бъде модернизиран до съоръжение в индустриален мащаб, се очаква годишното производство да достигне 570 000 тона, което потенциално ще генерира приходи от около 220 милиона долара.
В ход са усилия за разработване на усъвършенствани технологии за рафиниране, за да се разшири пилотният завод за флуорит, барит и редкоземни елементи Бейликова до пълноценно промишлено производство, което ще подкрепи амбицията на Анкара да се нареди сред петте най-големи производители на редкоземни елементи в света.
В момента Китай доминира в сектора, като представлява 69% от световното производство на редкоземни елементи и 85% от световния капацитет за преработка.
Западните държави, които се стремят да намалят зависимостта си от Пекин, настояват за диверсификация на веригите за доставки - тенденция, която увеличава неотложността нови производители като Турция да реализират собствени онлайн и да разширят международното сътрудничество.