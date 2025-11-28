Летище "Анри Коанда" (Отопени) в Букурещ навлиза в нова фаза от развитието си с обявяването на най-мащабния инвестиционен проект в своята история, пишат румънски медии. Националната компания на летищата в Букурещ (CNAB) стартира обществена поръчка за пълна реконструкция и модернизация на писта №1 - ключовата писта 08R-26L, която поема основната част от въздушния трафик на най-голямото летище в северната ни съседка.

Проектът е с прогнозна стойност около €106 милиона. Изпълнението на строителните работи е планирано за срок до 16 месеца, а проектирането - до 9 месеца. Предвидена е и минимална гаранция от 5 години от датата на приемане на обекта.

Крайният срок за подаване на оферти е 18 декември 2025 г., като очакванията са модернизацията да постави нови стандарти за безопасност и ефективност в румънското гражданско въздухоплаване.

Какво включва?

Мащабната реконструкция включва пълно обновяване на настилката и инфраструктурата на пистата, както и изграждане на 5 нови рулиращи пътеки, които ще подобрят оперативния капацитет и ще намалят времето за рулиране на самолетите.

2 от съществуващите рулиращи пътеки също ще бъдат модернизирани. Проектът предвижда цялостна подмяна на осветителните системи на пистата и рулиращите пътища, както и обновяване на подземните кабелни канали, които ги захранват. Зоната за безопасност на пистата ще бъде преконфигурирана, а периметърният път - преместен, така че да отговаря на най-новите международни стандарти.

В двата края на пистата ще бъдат изградени противовзривни платформи. Тяхното предназначение е да защитават прилежащите насипи от силната реактивна тяга при излитане, поясняват възложителите.

Работата по проекта ще се извършва поетапно, за да се гарантира непрекъсване на дейността на летището през целия период на реконструкцията. Същевременно ще бъде осигурен и необходимият достъп за военните самолети от 90-а Въздушнотранспортна база, която също използва инфраструктурата на пистата.

30 години след последната голяма модернизация

Последната голяма модернизация на писта №1 е реализирана през 1994 година. Това прави настоящият проект първата цялостна реконструкция от повече от 3 десетилетия. Междувременно през 2017 г. са извършени ремонти с цел повишаване на безопасността, по време на предишния мандат на сегашния генерален директор на CNAB, Богдан Миндреску.

Новата инвестиция обаче е безпрецедентна по своя обхват и цели да осигури дългосрочна устойчивост на летищната инфраструктура.

Очаква се модернизацията да повиши значително оперативната ефективност и капацитета на летище "Анри Коанда", което обслужва най-големия пътнически и товарен трафик в Румъния и е стратегически въздушен хъб за региона.

Както Money.bg писа през пролетта, в процес на реализация е и друг мащабен проект там - за нов терминал и свързаната с него летищна инфраструктура.