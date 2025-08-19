Centralny Port Komunikacyjny (CPK), подкрепен от полското правителство, официално обяви търг за избор на главен инженер по договора, който ще ръководи строителството на новото централно летище на страната.

Избраната компания ще поеме ролята както на консултант по управлението на проекта, така и на водещ ръководител на строителството. Тя ще отговаря за всяка фаза - от първата копка до изходите за качване на борда, включително срокове, бюджети и контрол на качеството.

Само за доказани професионалисти

Не всеки може да се включи в надпреварата. Кандидатите трябва да докажат, че вече са реализирали ново летище (greenfield), обслужващо над 20 милиона пътници годишно в последните 15 години. Опит в Полша е предимство, а финансовата мощ е задължителна - минимум 500 млн. злоти (117 млн. евро) нетни годишни приходи за пет поредни години.

Проектът изисква и опитни специалисти с директен опит в мащабни летищни строежи. Срокът за подаване на оферти е 20 октомври, а окончателното решение се очаква в началото на 2026 г., когато ще започне и строителството.

Бъдещ авиационен хъб

Бъдещото летище, което ще бъде изградено между Варшава и Лодз (третият по големина град в Полша), трябва да отвори врати през 2032 г. То е проектирано да се превърне в един от най-важните авиационни хъбове в Европа. Летището е ключов елемент от стратегията на Полша за модернизиране на транспортната инфраструктура и за позициониране в сърцето на европейски континент.

CPK не е просто ново летище. Наред с високоскоростните жп линии и модернизираните магистрали, проектът цели да промени начина, по който хората се придвижват в Полша и из цяла Европа.

Стратегическото разположение в Централна и Източна Европа е предвидено да съкращава времето за пътуване, да подобрява международните връзки и да придаде на Полша сериозна геополитическа тежест.

Амбициозен дизайн и капацитет

Проектът ще се разгърне на впечатляващите 450 000 квадратни метра. Основните решения включват около 140 гишета за регистрация с възможност за разширяване до 170, в зависимост от растящото търсене на пътници. Терминалът ще разполага с над 20 специализирани места за изчакване на самолети, с планове за поетапно разширение.

Революционните планове, разработени от Foster + Partners и Buro Happold, са три пъти по-големи от настоящия терминал на летище Варшава Шопен. Мегалетището първоначално ще може да обработва до 34 милиона пътници годишно, с потенциал за увеличение до 44 милиона.

Интеграция с високоскоростна железница

Проектът предвижда и интеграция на подземна железопътна станция, част от високоскоростната линия Варшава-Лодз. Очаква се железопътната система да бъде готова до 2029 г., а летището - напълно функциониращо през 2032 г.