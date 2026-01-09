Американската отбранителна индустрия преживява безпрецедентен растеж в момент, когато президентът Доналд Тръмп изненадващо я критикува остро за това, как управлява финансите си.

Сектор, който генерира близо 1 трилион долара икономическа активност годишно и осигурява над 2,2 милиона работни места, се оказа в епицентъра на президентската критика заради практиките си за изплащане на дивиденти и обратно изкупуване на акции.

В серия от публикации в социалната мрежа Truth Social от сряда насам Тръмп обяви, че няма да позволи на отбранителните компании да изплащат дивиденти или да правят обратно изкупуване на акции, докато не ускорят производството на военна техника.

Президентът също така постави таван от 5 милиона долара на заплатите на топ мениджърите, докато фирмите не построят нови, модерни производствени мощности. Часове по-късно Тръмп подписа изпълнителна заповед, която формализира тези ограничения и възлага на министъра на отбраната (когото той преименува на "министър на войната") да идентифицира компаниите, които не изпълняват задълженията си.

Томахавка за производителя на Tomahawk

Особено остро бе нападението срещу RTX, компанията майка на Raytheon, която произвежда популярни оръжейни системи като ракетите Stinger, Coyote дроновите прехващачи и най-вече крилатите ракети Tomahawk.

Тръмп заяви, че Raytheon е била "най-малко отзивчива към нуждите" на Пентагона и предупреди, че фирмата ще загуби правото да работи с правителството, ако не се съобрази. Акциите на RTX паднаха с допълнителни 2% след тези изявления.

Иронията на ситуацията е, че критиката идва точно когато индустрията процъфтява. Според анализи на Raymond James, публично търгуваните американски отбранителни компании са нараснали с 57,8% от септември 2024 г.

Пазарът се очаква да достигне 447 милиарда долара до 2033 г., движен от геополитически напрежения, модернизация на въоръженията и нарастващо търсене на усъвършенствани технологии. САЩ остават безспорен световен лидер в сектора с бюджет за отбрана от 816,7 милиарда долара за 2023 г.

Растежът се подхранва от конфликти в Украйна и Близкия изток, както и от напрежението между САЩ и Китай. Компании като Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics и Northrop Grumman доминират пазара, като само Lockheed Martin и RTX регистрираха съответно 43,5 милиарда долара отбранителни приходи през 2024 г. Средната заплата в индустрията достига 115 000 долара годишно - 56% над националната средна.

Бавни гиганти

Но точно тази финансова мощ е и източникът на президентското недоволство. Northrop Grumman изхарчи 1,17 милиарда долара за обратно изкупуване на акции и 964 милиона за дивиденти само за деветте месеца до септември. Lockheed Martin похарчи 2,25 милиарда за изкупуване и 2,33 милиарда за дивиденти за същия период.

В същото време CEO-тата на топ компаниите получават над 20 милиона долара годишно - цифри, които Тръмп нарече "неоправдани" предвид бавното производство.

Действията на Тръмп отразяват дългогодишна дискусия за здравето на американската отбранителна производствена база. Въпреки рекордните бюджети, производството не успява да задоволи нарастващото глобално търсене. Производствените линии са претоварени, доставките на оборудване закъсняват, а веригите на доставки страдат от недостиг на работна ръка и материали. Например, вече Пентагонът иска четворно увеличение на производството на ракети.

Какво следва?

Изпълнителната заповед дава на министъра на отбраната 30 дни да идентифицира компаниите в нарушение, след което те ще имат 15 дни да представят план за подобрение.

Ако планът бъде отхвърлен, правителството може да предприеме принудителни мерки, включително прекратяване на контракти. Бъдещите договори ще съдържат клаузи, забраняващи обратно изкупуване на акции при лошо изпълнение и обвързващи компенсациите на ръководителите с навременни доставки и увеличено производство, а не с краткосрочни финансови показатели.

Часове след критиките Тръмп обяви план за увеличаване на отбранителния бюджет до 1,5 трилиона долара до 2027 г. - над 50% ръст спрямо настоящите нива. Това предизвика рязко възстановяване на акциите на отбранителните компании в следобедна търговия. Тръмп обясни амбицията си с думите: "Това ще ни позволи да изградим мечтаната армия, на която отдавна имаме право."