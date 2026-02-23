Малко след присъединяването на България в еврозоната, страната ни най-сетне не е най-бедната в Европейския съюз. Това показват новите данни в последния доклад на UBS "Глобален доклад за богатството 2025". Според актуалната информация България се изкачва две позиции нагоре в класацията до 27-о място. Под нашата страна остават Чехия, Румъния, Полша и Турция.

Данните на UBS, заедно с допълнителна информация, предоставена от Euronews, показват, че през 2024 година средното богатство на пълнолетен човек варира значително в 31 европейски държави - от 29 923 евро в Турция до 634 584 евро в Швейцария.

В рамките на ЕС разликата е малко по-малка, но също остава значителна. Средното богатство на пълнолетен човек в блока се движи между 44 568 евро в Румъния и 523 591 евро в Люксембург. В България богатството достига 47 798 евро, като въпреки лекия ръст нагоре, страната ни все още е на едно от последните места в подреждането.

Промени в класацията

Класацията се променя значително при използване на медианното вместо средното богатство, което обаче е и по-достоверното измерване на финансовото състояние на масата от хората. Именно чрез този показател България се изкачва две позиции нагоре до 27-о място, като под страната ни остават Чехия, Румъния, Полша и Турция.

Медианното богатство на пълнолетен човек варира от 7765 евро в Турция до 365 244 евро в Люксембург. В рамките на ЕС диапазонът е между 22 257 евро в Полша и 365 244 евро в Люксембург.

Медианното богатство надхвърля 100 000 евро във Франция (134 901 евро), Норвегия (131 653 евро), Нидерландия (121 855 евро), Испания (116 676 евро), Италия (114 988 евро) и Малта (111 673 евро)

Сред големите икономики Великобритания е на първо място по медианно богатство, докато Германия е на дъното с 69 949 евро. В редица държави, предимно от Източна Европа, медианното богатство на пълнолетен човек остава под 50 000 евро.