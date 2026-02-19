Kaufland България реализира над 1 млн. опаковки спанак годишно от пловдивското стопанство "Тракия Агрикола груп", с което си партнира вече шест години. Данните потвърждават високия интерес на клиентите към българската продукция и засилващите се здравословни хранителни тенденции.

Особен интерес сред клиентите предизвиква и спанакът на стопанството под собствената марка на ритейлъра "Брей", която отговаря на международните стандарти за добра земеделска практика Global G.A.P., гарантиращи проследимост и контрол на качеството на всеки етап. Чрез дългосрочните си партньорства с родни производители Kaufland България подкрепя българското земеделие и гарантира на клиентите си достъп до свежа и качествена родна продукция.

В партньорство с платформата TraceGround клиентите на Kaufland могат да проследят произхода на всички плодове и зеленчуци от собствената марка на ритейлъра "Брей!", включително и спанак. Всичко, което трябва да направят, е да сканират QR код, който за секунди ще им даде достъп до подробна информация за избрания продукт. С това нововъведение хипермаркетът става единственият в България, който предоставя възможност на клиентите да проследят историята на продуктите, които ежедневно консумират.

Ръстът в търсенето на спанак не е изолиран случай. Според данни на международната консултантска компания за пазарни проучвания IMARC Group световният пазар на спанак се очаква да нарасне от 33,85 млн. тона през 2023 г. до 46,94 млн. тона до 2032 г., което показва стабилна глобална тенденция към повишена консумация на зеленолистни зеленчуци.

Спанакът е богат на желязо, витамини A, C и K, магнезий, калий и антиоксиданти, които подпомагат имунната система, здравето на очите, костите и сърдечно-съдовата система. Той е универсален продукт, подходящ както за свежи салати и смутита, така и за супи и основни ястия. Разнообразни рецепти със спанак, които насърчават балансираното хранене, могат да бъдат открити на сайта на Kaufland България.