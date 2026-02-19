Докато светът все още говори за свръхтърсенето на памети и процесори за изкуствен интелект, на хоризонта се очертава следващата голяма вълна в полупроводниковата индустрия — компонентите за хуманоидни роботи.

Изпълнителният директор на германската Infineon Technologies Йохен Ханебек беше директен в прогнозата си пред пред Handelsblatt: "Това може да се превърне в пазар за растеж, какъвто днес е пазарът на мощни полупроводници за центровете за данни с изкуствен интелект."

Infineon е добре позиционирана да се възползва от бума, тъй като вече произвежда голяма част от необходимите чипове — отчасти благодарение на натрупания опит като доставчик на системи за автономно шофиране. Тези технологии се припокриват значително с нуждите на роботиката.

Освен оптимистична, прогнозата на Ханебек е и със солидна основа. На CES 2026 в Лас Вегас Hyundai представи готовия за производство хуманоид Atlas, разработен от дъщерното дружество Boston Dynamics. Южнокорейският автомобилен гигант планира да внедри 30 000 единици Atlas в собствените си заводи още тази година.

На същото изложение множество компании, много от тях - китайски, представиха своите разработки, а германският Bosch обяви партньорство със стартъпа Neura. BMW пък вече тества роботи Figure 02 на десетчасови смени в свой завод.

Логиката зад навлизането на автомобилните производители в роботиката е проста: технологиите за автономно шофиране като сензори и системи за управление могат бързо да бъдат пренасочени за нуждите на хуманоидните машини.

При по-ниски рискове в сравнение с автономните автомобили тестването и внедряването протичат по-бързо.

Пазарните прогнози са впечатляващи. Според анализи на Yole Group глобалният пазар на хуманоидни роботи ще нарасне от около 600 милиона долара през 2025 г. до 6 милиарда долара до 2030 г. и ще достигне 51 милиарда долара до 2035 г. UBS пък прогнозира, че до 2050 г. ще бъдат произведени 86 милиона хуманоидни единици, а съпътстващият пазар на полупроводници ще достигне 177 милиарда долара. Само Tesla планира да произвежда 100 000 броя от своя робот Optimus годишно до 2026 г.

Какви точно чипове ще са необходими? Всеки хуманоиден робот се нуждае от широк спектър части - прецизни задвижващи системи за ставите, управлявани от микроконтролери, сензорни чипове, камери, но и даже икономични AI ускорители за работа с локални модели и SoC решения за обработка на информация и вземане на решения в реално време.

Infineon, NXP, Nvidia и Qualcomm са сред компаниите, позиционирани да спечелят от тази тенденция.

Следващият голям цикъл в полупроводниковата индустрия няма да бъде задвижен единствено от центровете за данни. Той ще дойде и от фабричния цех — на две крака.