Задълбочаващият се недостиг на паркоместа и неконтролираните частни паркинги тласкат цените за паркиране в мегаполиса Истанбул до безпрецедентни нива. Така почасовите такси вече достигат стотици лири, а цените на месечните абонаменти се конкурират с наемите на жилища, пишат турски медии.

В материал по темата сайтът "Хюриет дейли нюз" отбелязва, че на фона на въведените от 1 януари увеличения на цените за паркиране но общинските паркинги в града, с които цената за паркиране там достигна 200 турски лири (4 евро) на час, частните оператори в града вече искат между 400 и 800 турски лири (8 и 16 евро) на час за леки автомобили. В централния квартал "Лалели" близо до пазара "Капалъ чаршъ" например, месечният абонамент за паркиране на лек автомобил в частен гараж вече достига цена от 29 000 лири (560 евро), а този за бусове - 40 000 лири (770 евро), отбелязва още медията. В материала си медията отбелязва още, че в някои от най-скъпите райони на града, месечните абонаменти за паркиране достигат и до цени от 50 000 лири (960 евро).

В материал по темата на турският вестник "Оксижен" се отбелязва още, че средната цена за паркиране на частни паркинги в мегаполиса вече достига 20 000 турски лири (390 евро) на месец.

Средната цена за месечен абонамент за паркиране в Истанбул изглежда още по-шокираща, ако бъде сравнена с площта на въпросните пространства, отбелязва сайтът "Тюркийе тудей", като посочва, че месечният абонамент струва около 1600 лири (30 евро) на квадратен метър, ако за мярка бъдат използвани стандартните размери на паркоместата в града (12,5 квадратни метра).

На фона на екстремното покачване на цените, в скорошно интервю за телевизия Хабертюрк председателят на една от потребителските конфедерации в града, Айдън Агаоглу, подчертава острата необходимост от налагането на "таван" на цените за частните паркинги. Той отбелязва още, че турското Министерството на търговията има правомощията да разследва прекомерното ценообразуване и да санкционира операторите на паркинги, които не могат да обосноват или ясно да покажат своите такси.