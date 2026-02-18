Преди 20 години България е изнасяла 114 милиона литра вино. Днес изнася около 17 милиона литра. За драстичния спад има редица фактори, като основните да климатичните промени, по-малкото потребление и недостатъчното промотиране на българското вино в чужбина, отчитат от Регионална лозаро-винарска камара "Тракия".

Годишен спад на потреблението на вино от 1-2% отчитат българските производители, докато в световен мащаб статистиката показва намаление с 3 до 5%, според данните на Националното сдружение на българските лозари и на Сдружение "Лозари и винари от Сакар". През последната година в избите в България са приети 80 000 тона грозде, което е малко за родните стандарти, но миналата година е била още по-слаба. Добрата новина е, че износът от България леко се увеличава, като достига 14 милиона литра. Все още крайно недостатъчни нива.

Източник: EPA/БГНЕС

"През 2007 година България е изнасяла 114 милиона литра вино, а 2022 година - 15 години по-късно, само 17 милиона литра, като тенденцията на спад продължава. До срива в износа се стига след пандемията от Covid-19 и началото на войната в Украйна. Проблем остава и конкуренцията на вина от трети страни, в които има експортно субсидиране. Затова българите в сектора произвеждат само толкова, колкото могат да реализират", коментира Красимир Патишанов, председател на Регионална лозаро-винарска камара "Тракия", цитиран от БНТ.

Той подчертава, че днес българските производители на вино буквално са принудени да свиват производството, дори на традиционните заа страната ни червени вина.

"В момента има залежали количества червено вино и проблем с реализацията."

Специалистите констатират и тенденция за увеличаване консумацията на бяло вино, за сметка на червеното. Отчетени са и загуби от нереализирано българско десертно грозде, заради внос на гръцка продукция.

"Поне тук, в нашия район, който е около Пловдив, остана грозде необрано, остана по масивите, хората бяха принудени да плащат на работници, само да могат да го бутнат на земята, да не стои на лозата, за да може да преживее зимата", споделя Георги Ташев, технолог и производител на грозде.

Българските производители на вино настояват за работеща стратегия от страна на държавата, която да стимулира производството и да налага българската продукция на външни пазари. Винарите са на мнение, че е нужна и адекватна европейска подкрепа за емблематичния за България сектор. Защото той, въпреки проблемите, все още се отличава с качество и спокойно може да конкурира страни като Франция и Италия, категорични са винопроизводителите.