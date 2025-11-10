Полската група Maspex, която притежава и значими операции в България, получи на 5 ноември окончателните разрешения от комисиите по конкуренцията в България, Румъния и Молдова за придобиването на Purcari Wineries - един от най-големите производители на вино и бренди в региона. Сделката бе обявена след публичното търгово предложение, стартирано по-рано тази година.

Последната административна стъпка преди пълното ѝ приключване остава одобрението на Комисията за разглеждане на чуждестранните инвестиции в Румъния (CEISD), предава Romania Insider. След приключване на процеса Maspex Group ще стане мажоритарен собственик на Purcari - компания с над 2000 хектара лозя и шест изби в Молдова, Румъния и България.

"Придобиването на Purcari Wineries е важен етап в нашата стратегия за разширяване в сегмента на алкохолните напитки в Централна и Източна Европа - регион, в който растем устойчиво от години", заяви Кшищоф Павински, съосновател и главен изпълнителен директор на Maspex Group, цитиран от Business Review.

Maspex е най-големият полски инвеститор в Румъния, а портфолиото му включва познати марки като Tymbark, Tedi, Bucovina, Nestea, Alcalia, La Festa, Salatini, Arnos, Vălenii de Munte и Żubrówka. Само в Румъния групата има вече четири придобивания, а сделката с Purcari е 22-та в историята ѝ.

"Съчетавайки опита на Purcari в лозаро-винарството с нашата търговска и маркетингова сила, ще открием нови възможности за развитие в целия регион", допълни Гжегож Грабовски, генерален мениджър на Maspex за Румъния, Унгария, България и Молдова.

От своя страна основателят на Purcari, Виктор Бостан, посочи, че сделката отваря "нов етап в развитието на компанията", като подчерта, че Maspex споделя визията ѝ за устойчив растеж и запазване на автентичния характер на марката.

Purcari Wineries, листната на Букурещката фондова борса от 2018 г., обединява традициите на винопроизводството в Молдова, Румъния и България и е сред най-разпознаваемите премиум брандове от региона.

Българската следа

Maspex присъства в България от 2005 г., когато придобива марката сокове Queen's от Гриша Ганчев и създава дружеството "Тимбарк България" със седалище в село Казачево, област Ловеч. Компанията произвежда и дистрибутира напитки под марките Queen's, Dr Witt, Nestea, Tedi, Ciao, Tiger, Ekland, La festa, Coffeeta, водка и други алкохолни напитки с марката Zubrowka.

Осигурява заетост на близо 270 души и през 2024 г. реализирала над 114 млн. лв. приходи при печалба от 8,1 млн. лв. През 2017 г. Maspex разшири портфолиото си у нас с покупката на минералната вода "Велинград".

От своя страна Purcari Wineries навлезе на българския пазар през 2022 г., когато придоби Angel's Estate - една от водещите български изби. Компанията притежава и лозови масиви в страната като част от общите си над 2000 хектара в региона.