1,467 млн. евро са заделени в бюджета на Българската народна банка за 2026 г. за унищожаването на банкноти и монети и експертизи. Това е скок с цели 1,447 млн. евро спрямо 2025 г., като той е свързан с унищожаването на български банкноти, монети и монетни заготовки след приемането на единната валута, пише в свой материал БТА.

Планирано е отсичането на 218 млн. броя разменни евромонети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2026 година. Общите предвидени разходи по това перо са 43,9 млн. евро, като обаче тук влизат и 1 млн. възпоменателни евромонети с номинал от 2 евро, а освен това са включени и средства за разменни евромонети, които ще бъдат емитирани през 2027 г.

Ще бъдат отсечени и следните колекционерски евромонети през 2026 г.:

Златна колекционерска монета "Св. Иван Рилски";

Сребърна колекционерска монета "125 години електрически трамвай в България";

Сребърна колекционерска монета "150 години от Априлското въстание";

Сребърна колекционерска монета "Преображенски манастир";

Медна колекционерска монета "150 години от рождението на Кръстьо Сарафов".

Предвидена е и резервна сребърна монета.

Разходите за нови банкноти са в размер на 511 000 евро и са намалени с 91,2 на сто спрямо разходите по показателя в бюджета на БНБ за 2025 г. Средствата са предвидени за заплащане на транспорт на банкноти, в случай че е необходимо доставянето на допълнителни количества банкноти в допълнение към вече получените.

За проектиране на нови емисии банкноти и монети през 2026 г. са предвидени разходи в размер на 78 000 евро, които са с 4 на сто повече спрямо утвърдените за 2025 г. средства. Предвиждат се средства за изработване на проекти за дизайн на колекционерски и възпоменателни евромонети.

С колко пари ще разполага БНБ?

Общият размер на разходите за издръжка на БНБ за 2026 г. са определени на 178,49 млн. евро, като в сравнение с бюджета за 2025 г. размерът им е намален с 9,569 млн. евро, или с 5,1 на сто. Бюджетът се финансира изцяло със собствени ресурси на БНБ.

Разходите, свързани с участиет в ЕСЦБ, в бюджета за 2026 г. са 13,193 млн. евро, или 7,4 на сто от общите разходи за издръжка на БНБ, като се увеличават с 9,698 млн. евро спрямо средствата, одобрени за 2025 година.

Разходите по инвестиционната програма на БНБ за 2026 година възлизат на 89,9 млн. евро, като най-висок дял от средствата (58,9 млн. евро) се предвижда за финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация през 2026 година.

Конкретно за придобиване на сграда или офис пространства в други сгради със сравнително близко разположение до централната административна сграда на БНБ са планирани 56,242 млн. евро.

Инвестиционните разходи за информационни системи на БНБ възлизат на 22,431 млн. евро и представляват 24,9 процента от общия размер на инвестиционната програма, като спрямо 2025 г. са увеличени с 1,596 млн. евро.

Разходите за персонал за 2026 г. са 50,669 млн. евро, като се увеличават с 6,972 млн. евро спрямо 2025 г. и представляват 28,4 процента от общите разходи на БНБ.

По отношение на ръководителите на БНБ се наблюдава изоставане на възнагражденията спрямо тези на ръководителите в банките в България с 12,12 на сто, пише в документа. Поради тази причина за 2026 г. са определени нови месечни възнаграждения на управителя, подуправителите и другите членове на Управителния съвет на БНБ, които са съответно 70 процента, 60 процента и 20 процента от достигнатото общо средно месечно възнаграждение на ръководителите на банките.

В резултат на това месечните възнаграждения на членовете на УС на БНБ са, както следва:

За управителя - 15 726 евро;

За подуправителите - по 13 480 евро;

За другите членове на Управителния съвет - по 4493 евро.

За обезпечаване на тези промени в бюджета са заложени допълнително 129 000 евро.