Румъния води активни преговори с Hyundai за местно производство на водородни влакове, съобщават местните медии. След среща с главния изпълнителен директор на Hyundai Rotem - Йонг Бе Ли, румънският министър на транспорта Чиприан Шербан обяви проект Dacia - широкообхватно предложение, насочено към локализиране на производството на подвижен състав в Румъния, който включва производството на високоскоростни водородни влакове, пише Romania Insider.

Вече се определят и етапите за бъдеща високоскоростна железопътна линия и използване на солидни механизми за финансиране на експортни кредити.

Hyundai Rotem е подразделение на Hyundai Motor, което вече представи първия си трамвай, задвижван с водород, през 2023 г. и разработва проекти за H2 трамваи с общините Теджон и Улсан.

"Сътрудничеството с групата Hyundai би позиционирало Румъния като европейски център за железопътно производство и иновации с експортен потенциал", написа министър Шербан в публикация във Facebook.

Сътрудничеството би генерирало повече ползи за Румъния, като например развитие на конкурентна местна железопътна индустрия чрез местни съоръжения, трансфер на технологии и модерни вериги за доставки.

Съобщението засяга два от изключително амбициозните проекти на Румъния: закупуването на влакове, задвижвани с водород, за неелектрифицираните маршрути и изграждането на високоскоростна железопътна линия до Унгария.

Макар последното да изглежда малко вероятно и без предвидим график, производството на подвижен състав, задвижван с водород, на Hyundai е по-зрял проект, който би бил от голяма полза за Румъния при сценарий на чуждестранен инвестиционен проект. Процесът на обществени поръчки за влакове H2 рискува да загуби финансиране след изтичане на срока на Механизма за устойчивост тази година.

В този момент властите съобщават, че имат оферта от Siemens. Отделно, проектът за високоскоростна железопътна линия Будапеща-Букурещ (-Констанца) е в много начален етап. Канадската компания Atkins Realis е изготвила "проучване на възможностите" за това как би изглеждала високоскоростна железопътна линия Констанца-Орадя, според Profit, позовавайки се на документа.

Проучването е проведено от международния консорциум Atkins Ralis и има за цел да анализира необходимите условия за развитието на високоскоростна железопътна система, като се използва опитът на други европейски държави, се идентифицират технически, инвестиционни и оперативни изисквания, се оцени икономическата и финансова осъществимост, както и се определят необходимите стъпки, включително институционални, за изпълнението на такъв проект, интегриран в мрежата TEN-T.

"Проучването анализира вече реализирани проекти във Франция, Германия, Испания и Турция и подчерта значението на поетапните инвестиции, използвайки системата ERTMS/ETCS ниво 2 и осигурявайки стабилно дългосрочно финансиране", твърди източник, цитиран от Profit.ro.

Миналият ноември Европейската комисия (ЕК) представи всеобхватен план за ускоряване на развитието на високоскоростните железници в целия ЕС, включително чрез съкращаване на времето за маршрута Букурещ-Будапеща от 15 часа, както е в момента, на 6 часа.

Това ще е най-голямото съкращаване на пътуването на целия континент. Планът има за цел да осигури добре функционираща и по-бърза високоскоростна железопътна мрежа в ЕС до 2040-а година.