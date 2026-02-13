Компанията от Саудитска Арабия Midad Energy е подписала меморандум за намеренията за придобиване на международните активи на Лукойл, съобщи Reuters, позовавайки се на три информирани източника.
Според тези източници, документът е подписан още през януари и обхваща всички активи на руската компания извън Русия, които ще бъдат продадени. При това, според източниците, Midad Energy е депозирала средства за сделката в ескроу сметка в очакване на одобрение от регулаторните органи, включително в САЩ. Размерът на тези средства не се уточнява.
"Midad работи, за да осигури необходимото съответствие с регулаторните изисквания. Меморандумът се счита за стъпка от стратегическо значение", каза източникът пред агенцията. Нито от Lukoil, нито от Midad досега не са коментирали тази информация.
Компанията Midad Energy е основана през 90-те години на миналия век в Саудитска Арабия, като частна инвестиционна компания в енергийния сектор. Тя разработва проекти за проучване, производство, рафиниране и дългосрочни енергийни инвестиции в Близкия изток, Северна Африка и Каспийския регион, работейки "от ранен етап на разработване до производство и стратегически инвестиции", пише "Комерсант".
Една от първите големи сделки на компанията е договор за разработване на нефтени находища в Каспийско море в Азербайджан, подписан през септември 1994 г. През октомври 2025 г. компанията подписа 30-годишен договор на стойност 5,4 милиарда долара с алжирската Sonatrach за проучване и производство на въглеводороди в басейна Илизи в Южен Алжир.
Midad Energy е базирана в Саудитска Арабия с оперативни офиси в Джеда, Рияд и международно подразделение в Холандия. В компанията работят около 1000 души.
Midad Energy е част от Midad Holding, който от своя страна е подразделение на Al Fozan Holding, един от най-големите бизнес конгломерати в Саудитска Арабия, със седалище в Ал-Хобар. Главен изпълнителен директор на компанията е Абдула Мохамад Ал-Айбан.