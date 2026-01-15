Вашингтон удължи лиценза за продажба на международните активи на руския петролен гигант "Лукойл" - до 28 февруари 2026 г. Това съобщи в официален документ Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Настоящият срок изтича само след няколко дни, на 17 януари.

Лицензът разрешава операции, свързани с преговори за "продажба, разпореждане или прехвърляне на Lukoil International GmbH - базираното в Австрия дъщерно дружество на руската компания "Лукойл", което притежава международните активи на групата, включително тези в България ("Нефтохим Бургас").

През октомври 2025 г. Министерството на финансите на САЩ включи руските крупни петролни компании "Лукойл" и "Роснефт", както и общо 34 техни дъщерни дружества в различни държави, в нов "пакет" американски санкции. На 4 декември финансовото министерство разреши операции за закупуване на стоки и услуги в съоръжения на "Лукойл" извън Русия до 29 април 2026 г. Преди това този лиценз беше удължен до 13 декември.

Службата за контрол на чуждестранните активи изрично посочва сега, че удълженият лиценз не позволява прехвърлянето на средства към което и да е лице или сметка, намиращи се на територията на Руската федерация.