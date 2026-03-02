Binance, най-голямата борса за криптовалути в света, дава вот на доверие на гръцката икономика, като избира Гърция за своя централа в Европа, съобщават местните медии. От компанията обясниха пред Kathimerini, че конкурентното предимство на Гърция пред основните финансови центрове на Европа я прави предпочитан избор.

Не на последно място, според Binance, страната има стабилна икономика и силна регулаторна среда. Крипто компанията, която контролира биткойни на стойност приблизително 44 милиарда щатски долара в електронните портфейли на своите клиенти, подаде заявление до Гърция миналия месец за дейност в Европейския съюз съгласно Регламента за пазарите на криптовалути (MiCA).

"Гърция допринася значително за икономическата рамка на ЕС, с икономика, която расте над средното за региона, и силна регулаторна среда, която насърчава финансовата стабилност, прозрачността и защитата на инвеститорите", каза говорител на Binance пред Kathimerini.

Binance пред Money.bg: "Предстои положителен и важен етап за индустрията!"

От борсата за криптовалути заявиха пред Money.bg, че очакват с нетърпение да допринесат "за дългосрочния растеж на европейската дигитална финансова екосистема".

"Подадохме нашето заявление за MiCA и активно взаимодействаме с Комисията за капитоловия пазар на Гърция (Hellenic Capital Market Commission - HCMC). Възприемаме MiCA като положителен и важен етап за индустрията - такъв, който осигурява по-голяма регулаторна яснота, по-силна защита на потребителите и ясна рамка за отговорни иновации.

Приветстваме възможността да работим в тясно сътрудничество с HCMC в процеса на прилагане на новата регулация в ЕС и очакваме с нетърпение да допринесем за дългосрочния растеж на европейската дигитална финансова екосистема."

Reuters съобщи, че съизпълнителният директор на Binance - Ричард Тенг, е заявил в Токио, че работната сила и профилът на сигурност на Гърция също ѝ дават предимство. Гърция все още не е издала лицензи на MiCA, но според Binance, предоставянето им е доста често срещано в Европа и следователно отдава значение на много други фактори, като например социални, кадрови и сигурностни въпроси.

Източник: iStock

"Вярваме, че Гърция ще бъде добър трамплин за разширяване в Европа", отбеляза Тенг. "Разглеждаме MiCA като положителен и важен етап за криптовалутната индустрия, с по-голяма регулаторна яснота, по-силна защита на потребителите и ясна рамка за отговорни иновации", заявиха от Binance пред Kathimerini.

Гръцките власти започнаха да преглеждат заявлението на Binance.

"Тъй като новата регулаторна рамка на ЕС се оформя, ние приветстваме възможността да си сътрудничим с Гръцката комисия по капиталовите пазари и очакваме с нетърпение да допринесем за развитието на европейската дигитална финансова екосистема."

Преди да кандидатства, Binance създаде холдингова компания в Гърция миналия декември, която се занимава с придобиване и управление на дялове в региона и предоставяне на финансови консултантски услуги.

Участниците на пазара казват, че Гърция е на радара на крипто гигантите, за да стане техен "дом" в Европа заради стабилната си политическа среда, която гарантира, че данъчните и правните правила не се променят неочаквано.