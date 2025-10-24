Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва осъдения основател на Binance Чангпенг Жао, като решението беше посрещнато радушно от криптоиндустрията и съпартийците на държавния глава, докато в същия момент доведе до остри критики от страна на опозицията.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит обяви, че тази стъпка слага край на "войната срещу криптовалутите" на администрацията на Джо Байдън, като заяви, че Тръмп "е упражнил конституционните си правомощия, като е издал помилване за г-н Жао, който беше преследван от администрацията на Байдън в тяхната война срещу криптовалутите".

Допълнителният коментар дойде, след като Binance Coin отбеляза 8% ръст след новината за помилването.

Жао излежава четиримесечна присъда, след като се призна за виновен в нарушаване на законите за борба с изпирането на пари. Той преди това се оттегли от поста си на главен изпълнителен директор на Binance след рекордното споразумение на компанията с американските власти за 4,3 милиарда долара през 2023 г.

Милиардерът, чието състояние се оценява на 86 милиарда долара, публично призна, че по-рано тази година е поискал да бъде освободен.

Помилването има важен бизнес контекст. Подкрепяната от Абу Даби инвестиционна фирма MGX използва 2 милиарда долара от USD1, стабилна валута, емитирана от World Liberty Financial на семейство Тръмп, за да инвестира в Binance по-рано тази година. Още тогава словосъчетанието "конфликт на интереси" се появи в много коментари.

Според The New York Times, Жао и Binance са "помагали с инфраструктурата за ликвидност и бекенд инструменти" на World Liberty Financial, като са станали ранни поддръжници на проекта на семейство Тръмп. Времето на помилването, което дойде месеци след тези бизнес споразумения, предизвика обвинения за взаимоизгодна връзка.

Сенатор Елизабет Уорън, водеща демократка в Сенатската банкова комисия, незабавно осъди решението, заявявайки: "Първо, Чангпенг Жао се призна за виновен по обвинение в пране на пари. След това подкрепи едно от крипто предприятията на Доналд Тръмп и лобира за помилване. Днес Доналд Тръмп изпълни своята част и го помилва". Уорън определи това като ясно доказателство за корупция и предупреди, че Конгресът трябва да действа, за да предотврати подобно "беззаконие" в предстоящото законодателство за криптовалутите.

В изявление, публикувано в социалните медии, Жао изрази благодарност за помилването, като написа: "Дълбоко съм благодарен за днешното помилване и на президента Тръмп за поддържането на ангажимента на Америка към справедливост, иновации и правосъдие. Ще направим всичко възможно, за да помогнем Америка да се превърне в столицата на криптовалутите".