Младата българска хостинг компания JetHost продължава агресивното разрастване на бизнеса си с поредно придобиване в САЩ. Към групата се присъединява Omnis Network, която има над 26-годишна история и голяма потребителска база.
От JetHost подчертават, че сделката е част от дългосрочната им стратегия за глобално присъствие и укрепване на бранда на ключови международни пазари.
Купувачът
Зад JetHost стоят Любомир Русанов и Методи Дреновски - създателите на SuperHosting.bg. След като продадоха водещия български хостинг бизнес през 2020 г., те създадоха нова компания с обещанието за модерна услуга без скрити условия.
Източник: JetHost
Освен хостинг за сайтове с различен мащаб, JetHost предлага домейни и AI Site Builder.
През юни миналата година компанията купи американската WebHostFace, която има 20-годишна история.
Създателите на най-голямата хостинг компания у нас започнаха нов бизнес и на втория месец обявиха сделка в САЩ
Така вече имат хиляди клиенти в САЩ
Придобивката
Omnis Network е създадена през 1999 г. и до момента от уеб хостинг и домейн услугите ѝ са се възползвали над 400 000 потребители. Към момента на нейните сървъри са "хиляди" сайтове, става ясно от пресинформацията.
Omnis Network има и още няколко други бранда на пазара - Little Oak, Carat Networks, AM Hosting и AmeriNOC. Те също са част от сделката.
Omnis предлага и колокация в собствен център за данни в Темпе, Аризона.
След финализирането на сделката по придобиването целият екип ще се запази и ще продължи да обслужва настоящите клиенти без промени. За самите потребители също на този етап няма да има нищо различно, като сайтовете, домейните и имейлите ще функционират без прекъсване.
През следващите месеци обаче инфраструктурата ще бъде подобрена с нови по-бързи сървъри, оптимизирана WordPress среда, внедряване на AI конструктора за сайтове, нов панел за управление на услугите, разширени партньорски програми и ъпгрейд на системите за сигурност.