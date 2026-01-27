Младата българска хостинг компания JetHost продължава агресивното разрастване на бизнеса си с поредно придобиване в САЩ. Към групата се присъединява Omnis Network, която има над 26-годишна история и голяма потребителска база.

От JetHost подчертават, че сделката е част от дългосрочната им стратегия за глобално присъствие и укрепване на бранда на ключови международни пазари.

Купувачът

Зад JetHost стоят Любомир Русанов и Методи Дреновски - създателите на SuperHosting.bg. След като продадоха водещия български хостинг бизнес през 2020 г., те създадоха нова компания с обещанието за модерна услуга без скрити условия.

Източник: JetHost

Освен хостинг за сайтове с различен мащаб, JetHost предлага домейни и AI Site Builder.

През юни миналата година компанията купи американската WebHostFace, която има 20-годишна история.

Придобивката

Omnis Network е създадена през 1999 г. и до момента от уеб хостинг и домейн услугите ѝ са се възползвали над 400 000 потребители. Към момента на нейните сървъри са "хиляди" сайтове, става ясно от пресинформацията.

Omnis Network има и още няколко други бранда на пазара - Little Oak, Carat Networks, AM Hosting и AmeriNOC. Те също са част от сделката.

Omnis предлага и колокация в собствен център за данни в Темпе, Аризона.

След финализирането на сделката по придобиването целият екип ще се запази и ще продължи да обслужва настоящите клиенти без промени. За самите потребители също на този етап няма да има нищо различно, като сайтовете, домейните и имейлите ще функционират без прекъсване.

През следващите месеци обаче инфраструктурата ще бъде подобрена с нови по-бързи сървъри, оптимизирана WordPress среда, внедряване на AI конструктора за сайтове, нов панел за управление на услугите, разширени партньорски програми и ъпгрейд на системите за сигурност.