Българският разработчик на водородни технологии Green Innovation, работещ под марката Hydrogenera, обяви, че ще достави и инсталира водородна система в завода на германския производител на автомобили Volkswagen в Познан, Полша.

Източник: GettyImages

Проектът включва инсталирането на система, включваща електролизатор с мощност до 90 kW, който ще произвежда водород и кислород за оптимизиране на процеса на горене в газова горелка със среден капацитет 1,5 MW, съобщи Hydrogenera в борсов отчет миналата седмица, без да разкрива финансовите подробности по сделката.

Очаква се водородната система да намали потреблението на гориво на завода в Познан с до 30%, да намали въглеродните емисии и да подобри енергийния баланс, без да променя съществуващите производствени системи.

Hydrogenera е единственият производител на електролизьори на Балканите и разработва собствени технологии за производство, съхранение и употреба на зелен водород. Компанията вече е реализирала над 90 проекта в България, Италия, Турция и Полша.

Както Money.bg писа през юни, компанията реализира едно от най-успешните първични публични предлагания за годината на Българската фондова борса. В рамките на аукцион с фиксирана цена от 19.90 лева за акция бяха пласирани 400 000 нови акции, с което дружеството набра почти 8 млн. лева свеж капитал.

Дружеството обяви, че той ще бъде насочен към разширяване на производствения капацитет, разработване на нови продукти и навлизане на нови пазари, като част от по-широка стратегия за растеж и мащабни индустриални проекти.