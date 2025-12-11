Дефицитът на държавния бюджет на САЩ за ноември 2025 г. е 173,277 милиарда долара - което е по-малко от половината от показателя за същия месец на миналата година (366,763 милиарда долара), съобщават от Министерството на финансите на страната.

Бюджетните приходи са се увеличили с 11,4% до 336 милиарда долара, което е рекорд за месец ноември. От тях, приходите от мита са 30,76 милиарда долара.

В същото време, бюджетните разходи за месеца са намалели с 23,8% на годишна база, до 509,3 милиарда долара.

През първите два месеца на фискалната 2026 година, която започна на 1 октомври (октомври-ноември 2025 г.), бюджетният дефицит на САЩ е намалял с 26,7% на годишна база, до 457,627 милиарда долара. Приходите са се увеличили със 17,8% спрямо октомври-ноември 2024 г., до 740,373 милиарда долара. Разходите за двата месеца на годишна база са намалели с 4,4%, до 1,198 трилиона долара.

Както беше съобщено, бюджетният дефицит на САЩ за фискалната 2025 година, която приключи на 30 септември, беше 1,775 трилиона долара, което е намаление с 2,3% на годишна база.

Рекорден дефицит - от 3,1 трилиона долара, беше регистриран през фискалната 2020 година. Последният път, когато бюджетът на САЩ е отчел излишък, е през фискалната 2001 година.