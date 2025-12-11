Европа доминира в световен мащаб при потребителското изживяване от мобилните мрежи. Това е изводът от новата класация на nPerf за мобилния достъп до водещите сайтове по света.
Френската компания е изследвала с помощта на потребителите на приложенията си колко бързо се зареждат през мобилна мрежа най-четените сайтове на съответния пазар - от 0% (сайтът не се отваря) до 100% (сайтът се отваря веднага). Проучването обхваща периода от януари до ноември тази година.
Челната петица е изцяло от държави от ЕС:
- Ирландия (79,13%);
- Нидерландия (78,61%);
- Словакия (78,01%);
- Словения (76,99%);
- Белгия (76,49%).
България е на осмо място със 75,48%, което е доста близко до представянето на водещите страни.
От nPerf отбелязват, че САЩ са изпреварили повечето европейски страни с почти 2 години по отношение на старта на 5G мрежите, но сега не са нито в челото, нито даже в Топ 10. Те са 13-и със 72,41%, като даже Сърбия, в която по време на проучването не е имало 5G ги изпреварва.
"Тази разлика може до голяма степен да се отдаде на мащаба и хетерогенността на територията: обхващането на няколко милиона квадратни километра е значително по-сложно предизвикателство от модернизирането на по-малка страна като Ирландия или Белгия. Тази разлика оказва пряко влияние върху качеството и последователността на мобилното сърфиране", пишат от nPerf.
Ето я и пълната класация:
Източник: nPerf