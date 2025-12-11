Китай изпраща ясен сигнал за своите глобални амбиции както в търговското корабоплаване, така и в геополитическата сфера - докато в Шанхай се подписва рекордна сделка за изграждане на граждански флот, в Тайванския проток се провеждат учения с цивилни кораби, които предизвикват тревога за възможна инвазия.

Гигантската китайска корабоплавателна компания COSCO Shipping и държавната корабостроителна корпорация CSSC финалириаха мащабно споразумение на стойност над 50 милиарда юана (над 7 милиарда долара) за построяването на 87 нови кораба в различни категории.

Китайски източници на гръцкото издание Naftemporiki определят това като най-голямото партньорство, сключвано някога между китайска корабоплавателна компания и китайски корабостроителен конгломерат.

Георгиос Ксирадакис, президент на Съюза на банковите и финансови ръководители в гръцкото корабоплаване, коментира пред Naftemporiki: "Става дума за два китайски колоса, както в сектора на управлението на кораби, така и в корабостроенето. Очевидно е, че COSCO, подобно на големите западни компании, се намира в критична фаза, в която се стреми да запази първенството си във веригите на доставки. Обновяването на флотите вече е в центъра на вниманието."

COSCO Shipping е сред петте най-големи фирми за морски контейнерен транспорт в света със флот от над 1500 кораба във всички категории и присъствие в повече от 160 страни. Тя е основен инвеститор в пристанището на Пирея, което се е превърнало в един от най-големите транзитни центрове в Средиземноморието и ключова точка в китайската инициатива "Един пояс, един път".

Паралелно с тази търговска експанзия обаче възникват сериозни въпроси за военното използване на гражданския флот. Asia Times припомня в свой материал, че Китай вече мобилизира цивилни кораби за учения, които според някои наблюдатели са част от подготовката за възможно нахлуване в Тайван.

Последното учение се състоя през август, като тогава граждански товарни кораби и Ro-Ro фериботи разтовариха стотици превозни средства директно на сушата.

Военноморските експерти предупреждават, че използването на граждански кораби - продукт на доминиращата китайска корабостроителна индустрия, която отговаря за над половината от световното производство, би могло да позволи десанти на множество места, усложнявайки отбраната на Тайван.

Томас Шугарт посочва в анализ за War on the Rocks, че амфибийните десантни кораби на Китайския народноосвободителен флот могат да разгърнат 21 000 войници в първата вълна на атака, но при комбиниране с Ro-Ro фериботи това число може да достигне 60 000 войници.

Ян Истън от Project 2049 оценява, че след удар по тайванското военно и политическо ръководство, Китай може да се наложи да стовари между 300 000 и 400 000 войници, за да превземе бързо ключови обекти в Тайван.

При провал на тази стратегия Китай може да се наложи да мобилизира до два милиона войници плюс полиция и военизирани формирования за по-дълъг конфликт.

Въпреки това експертите подчертават сериозни ограничения. Майкъл Дам от Института за китайски морски изследвания отбелязва, че Ro-Ro корабите остават бавни, уязвими и невъзможни за защита в оспорвани води. Наблюдаваните учения са били и проведени при идеални условия с пълен контрол над пристанищната инфраструктура.

Джереми Чен от Global Taiwan Institute предполага, че тези учения с граждански кораби може да служат по-скоро за психологическа цел. Вместо да обявява гръмко военни учения, Китай сега задържа подробности, изпуска селективна информация и създава несигурност, която подкопава общественото доверие в Тайван.