Станимира Пашова вече е Главен изпълнителен директор на консултантската компания за бизнес имоти Cushman&Wakefield Forton. Тя притежава над 20 години управленски опит в сферата на недвижимите имоти, инвестициите и развитието на пазари в Европа. Пашова притежава експертиза във фонд и асет мениджмънт, управление на високостойностни портфейли, пазарна експанзия и стратегически партньорства.

Преди да се присъедини към Forton, Пашова е Мениджър на Forma Real Estate Fund за Нидерландия в продължение на 5 години. Там тя управлява активи на стойност над 250 млн. евро и ръководи портфейл от 12 офис сгради с обща площ 140 000 кв. м. През този период реализира комплексни трансформационни проекти, повишава стойността на портфейла в предизвикателна пазарна среда и укрепва управленските и комплайънс рамки на фонда.

Между 2013 и 2020 г. Пашова ръководи отдел "Офис площи" във Forton, където извежда компанията до водеща позиция в сегмента. Тя разработва и внедрява офис стратегии за международни корпоративни клиенти, ръководи стратегически локационни анализи и реализира ключови сделки с компании от Fortune 500. Професионалният ѝ опит включва още управленски позиции в Zabar Management, Elta Consult и Наш дом България.

Пашова притежава магистърска степен по международен бизнес от Университета за национално и световно стопанство и е завършила докторска програма по управление на проекти в УНСС и Виенския икономически университет (WU Vienna). Владее английски, немски и руски език.