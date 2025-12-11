Интеграцията на украинските имигранти в Полша продължава да се подобрява за трета поредна година. В основата на това са нарастващите доходи и по-стабилната заетост. Все повече украинци се реализират трайно на полския пазар на труда, а паричните преводи към Украйна намаляват, показват данни от ново проучване на Националната банка на Полша (NBP).

Изследването, проведено сред близо 4000 украински граждани във всички полски войводства, е потвърдено и от Аналитичния център на международната агенция за заетост Gremi Personal.

Заплатите догонват ръста на полските

Средните възнаграждения на украинците в Полша се увеличават с темп, съпоставим с общата динамика на полската икономика. Най-добре платени остават позициите в информационните технологии, строителството и транспорта. В същото време разликата в заплащането между мъжете и жените сред украинските работници е значително по-голяма от средната за Полша.

Проучването отчита и ясно подобрение в заетостта на украинците. Делът на хората със стабилна заетост нараства, безработицата сред бежанците намалява, а все по-малко от тях приемат нискоквалифицирани позиции.

Източник: iStock

През 2025 г. доходите на украинците в Полша идват основно от работа в страната. За мигрантите отпреди войната трудовите доходи формират 92% от общите им приходи. При бежанците този процент е 78%. Въпреки това около 36% от тях все още заемат позиции, които не отговарят на квалификацията им.

"Това е сериозна загуба на човешки капитал. Говорим за хора с реален професионален опит и потенциал, който в момента е неизползван. Когато бежанец намери работа по специалността си, икономическата му активност и интеграцията в обществото се ускоряват значително", коментира Томаш Богдевич, главен изпълнителен директор на Gremi Personal.

Повече независимост и по-добра езикова адаптация

Украинците в Полша стават все по-независими и по отношение на жилищното настаняване. Данните показват, че 81% от тях си осигуряват жилище без външна помощ, като 72% наемат, а 9% вече са закупили собствен имот. В колективните центрове остават предимно хора на възраст над 45 години.

Напредък се отчита и в езиковата интеграция. 63% от анкетираните заявяват, че говорят добре или свободно полски език, докато едва 4% изобщо не го владеят. Паралелно с това се наблюдава промяна в семейната структура на украинските мигранти. Делът на хората, живеещи в Полша със свои партньори, нараства, а сред бежанците броят на семействата с деца намалява.

По-малко преводи към Украйна, повече разходи в Полша

Националната банка на Полша отчита и спад на паричните преводи към Украйна. Украинците все по-често харчат доходите си директно в Полша, което е сигурен белег за задълбочаваща се икономическа интеграция.

По отношение на дългосрочните планове, през 2025 г. 51% от имигрантите отпреди войната и 24% от бежанците заявяват желание да останат постоянно в Полша. В същото време 56% от бежанците и 37% от по-ранните мигранти все още нямат ясно решение.

През първите девет месеца на 2025 г. украинците най-често са търсили заетост в логистичните центрове, производството и хранително-вкусовата индустрия. Почти 49% от кандидатите са избрали позиции в складове - опаковане и сортиране на стоки. Селското стопанство и преработката на храни заемат второ място с 11,2%.

На този фон полските власти все по-често поставят въпроса за капацитета на страната да приема нови бежанци. През октомври ръководителят на Бюрото за международна политика към президентската администрация Марчин Пшидач заяви, че Полша е достигнала границата на възможностите си за прием на украински бежанци.