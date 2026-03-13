Търговският излишък на Китай достигна най-високото си ниво в историята. През януари и февруари тази година износът на КНР отчете ръст от 21,8%, и достигна 213,6 милиарда долара. Дори най-оптимистичните очаквания на анализатори се въртяха около далеч по-"скромните" 180 млрд. долара.

Но откъде извира тази мощ и как Пекин успя да надмине прогнозите?

Край на евтините стоки от Китай

Говорейки за износ от Китай, не си мислете за евтините пластмаси и текстила, които изградиха мита за "фабриката на света". Все повече внимание Пекин обръща на полупроводниците и на литиево-йонните батерии. Това е решение, свързано с битката кой ще движи света на изкуствения интелект.

Китайските инвестиции в роботика, AI, 5G и енергия с нови двигатели са с двуцифрен ръст през последните години, а 5-годишният план до 2030 г. цели допълнително укрепване на тези сектори.

"Трите нови сектора", както китайската власт ги нарича, а именно електрическите превозни средства, литиево-йонните батерии и соларните панели, са евтини и достъпни за почти всеки. Те вече доминират на западния пазар. Близо 70% от световното производство на батерии е именно в Китай.

Мащабният скок е не въпрос на количество, а на стратегическа доминация в добива на редкоземни елементи, който е един от най-скъпите сектори на бъдещето. Без тях е практически невъзможно производството на всяко съвременно устройство.

Стратегическите и редки елементи

Важно е да се отбележи, че Китай управлява огромна част от индустрията около критичните суровини в света. Страната притежава около 35% от световните запаси, но контролира почти целия процес по преработката им.

Говорим за десетки милиони тонове, без които много от съвременните технологии са само теория.

Силният старт на 2026 г. е продължение на миналогодишния рекорд на страната в тази сфера. През изминалата година Пекин е доставил на световните пазари 62,5 хил. метрични тона редки материали, което е ръст от близо 13% и бележи най-висок обем от 2014 г. насам.

Най-големият производител на леки редкоземни елементи в света China Northern Rare Earth Group High-Tech отчете очаквана нетна печалба в размер на 2,1 до 2,3 млрд. юана за 2025 г., което е ръст от 120-130% на годишна база.

Големият помощник Тръмп

През февруари Върховният съд на САЩ отмени наложените от Доналд Тръмп мита върху китайския внос. Сега американските импортни такси върху стоките от Китай са сведени до общото ниво от 10%. Според анализ на Standard Chartered, историческото решението за отмяна на митата е подействало като икономически ускорител.

Опасявайки се, че Белият дом може да измисли нови, още по-сурови налози, накара бизнесът да наводни китайските заводи с поръчки.

Стратегията на Си Дзинпин е такава, че ако вратата на САЩ е затворена, Китай ще влезе през прозореца на Глобалния юг. Износът към страните от ASEAN, Латинска Америка и Африка е вече по-голям от този към Щатите и Западна Европа взети заедно.

Китайските стоки често се реекспортират или се вграждат в продукти, които влизат на западните пазари с етикети "Made in Vietnam" или "Made in Mexico" например.

По-големият контекст също е важен. Случилото се с Huawei и ZTE - оказали се с блокиран достъп до западни технологии по решение на Вашингтон, стимулира Китай да развие собствен развоен капацитет и да изгради технологична индустрия, чиято продукция е все по-конкурентна на вносната. Без ресурси обаче цялото упражнение нямаше да има смисъл.

Сега войната на САЩ и Израел срещу Иран няма как да не се гледа като опит за контраудар срещу Китай - страната разчита на внос на енергоносители от ислямската република. Тепърва обаче ще стане ясно доколко подобни действия ще постигнат очаквания резултат - Пекин отдавна осъзнава своята енергийна слабост и ударно диверсифицира икономиката си в посока ВЕИ и ядрена енергетика именно с цел да не зависи от външни партньори. Сега резултатът от тези усилия ще бъде подложен на изпитание.