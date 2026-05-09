Технологичният гигант Alphabet Inc. - компанията-майка на Google, стартира мащабно предлагане на облигации в шест транша, деноминирани в евро. Това е първото завръщане на компанията на европейския дългов пазар от години.

Първоначалните очаквания бяха за минимум 3 милиарда евро, но поради огромния интерес, емисията може да достигне по-високи нива. Сроковете на изплащане варират от 3 до 39 години с падеж през 2064 г.

Само три месеца след рекордна глобална емисия от $32 милиарда, Google отново чука на вратата на европейските инвеститори.

Изплащане след 40 години

Целта на финансирането е да подсигури агресивната експанзия на Google в сферата на изкуствения интелект и облачните услуги.

Във вторник сутринта банковите офиси на JPMorgan, Goldman Sachs и Bank of America в Лондон започнаха да приемат поръчки за шест различни транша корпоративни облигации в евро.

През февруари 2026 г. Alphabet стана първата голяма технологична компания от 1997 г. насам (когато Motorola направи същото), която емитира така наречената "вековна облигация" в британски лири. Поръчките тогава надхвърлиха $100 милиарда.

Но защо такъв апетит за дълг?

185 милиарда долара Alphabet планира да похарчи за капиталови инвестиции през 2026 г. Това е почти двойно спрямо миналата година. За да се конкурира с други AI асистенти, Google се нуждае от голям брой специализирани чипове. Парите отиват за центрове за данни, чипове, енергийна инфраструктура и развитието на Gemini - собственият AI асистент на Google.

Пенсионните фондове, който трябва да изплащат пенсии след години, търсят активи, които ще генерират стабилен доход през следващите 25-30 години. Същото важи за застрахователните компании, които продават доживотни ренти.

Така компанията ще получава средства за AI експанзията си, но и инвеститорите ще имат сигурен доход.

За тях 37-годишна облигация на Alphabet с инвестиционен рейтинг е почти идеалното решение. Тя има по-добра доходност от европейските държавни облигации, без валутен риск, с гарант, който е сред най-печелившите компании в историята.

AI бумът може да не оправдае очакванията

Според доклад на Bain & Company, AI индустрията ще трябва да генерира $2 трилиона годишни приходи до 2030 г., за да оправдае текущите нива на инвестиции.

Към момента Alphabet, Microsoft, Meta и Amazon генерират от своите AI продукти няколко десетки милиарда годишно, което е все още доста по-малко от необходимото.

Компанията се възползва от това, което финансовите пазари ѝ предлагат, а именно евтин дългосрочен дълг от инвеститори, които отчаяно търсят доходност. Същото правят Oracle, Microsoft и Meta.

Oracle пласира гигантска облигационна емисия на стойност $25 милиарда, която привлече поръчки за над $129 милиарда. Това се счита за абсолютен рекорд в технологичния сектор по отношение на инвеститорския интерес за една сделка.

Историята на AI революцията ще се пише в Калифорния. Но сметката се плаща тук, в Европа. В Стария континент и по света има голям свободен капитал. Проблемът е, че той не намира достатъчно големи европейски технологични проекти, в които да се влее, и затова избира сигурността на американските гиганти.