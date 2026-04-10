Обикновено Брутният вътрешен продукт е основен показател за състоянието на икономиката на една страна. В Ирландия обаче не е така. Един от ключовите сектори в страната толкова изкривява резултатите, че правителството въвежда така нареченият модифициран брутен национален доход (БНД) като по-точен измерител.

Трети в света

В началото на двадесети век Ирландия се придържа към протекционистка политика на избягване на вноса, което води до високи мита, сериозна безработица и емиграция, разказва CNBC.

За да се справят с проблема, управляващите предприемат 180-градусов завой в политиката си, като премахват митата и данъците върху печалбите от изнесени стоки и разширява ролята на своята инвестиционна агенция (Агенцията за индустриално развитие).

Благодарение на това от края на 50-те години на миналия век до 2010 година над 50 нови фармацевтични производствени мощности са отворили врати в страната. Голяма част от тях принадлежат на девет от десетте най-големи компании в сектора като Pfizer и Bristol-Myers Squibb.

"По това време имаше и нарастващо търсене на лекарства по света, тъй като националните здравни системи искаха да купуват повече лекарства. И веднага щом един участник, една компания, се установи в Ирландия - това имаше ефект на снежна топка", обяснява кореспондентът на медията Елза Олен.

Сами по себе си тези продукти имат висока стойност, а заради малкия си обем транспортните разходи не са ключов фактор. Благодарение на позицията си, Ирландия успява да изгради голяма верига на доставки, отговаряща както на европейските, така и на американските изисквания.

"Двоен ирландец"

През 80-те години на миналия век ирландското правителство въвежда 10% преференциална данъчна ставка за производството. Така възниква схемата "Double Irish", при която мултинационалните бизнеси могат да се разделят на две.

Така компанията, която да се занимава с производството и продажбите, е със седалище в Ирландия, а другата притежава ценна интелектуална собственост, често на територията на страна с ниски данъци. Това позволява на ирландската оперативна компания да плаща големи лицензионни възнаграждения на дружеството с интелектуална собственост, като намалява облагаемите си печалби в Ирландия.

По-късно страната преминава към стандартна ставка на корпоративния данък от 12,5%, за да се съобрази с правилата на ЕС и да не бъде възприемана като данъчен рай от други страни. Въпреки това, в началото на века бизнесите използват корпоративни инверсии, сливайки се с по-малки местни компании, за да преместят централите си в Ирландия, където корпоративните данъци все още са по-ниски, отколкото в САЩ и други големи икономики.

Именно това води до така наречената "икономика на леприконите" - високото и изкуствено покачване на ирландския БВП с 26% през 2015 г.

Положителни страни

Докато през 2019 година износът на фармацевтични продукти е една четвърт от общия БНД на страната, то шест години по-късно делът му е нараснал до близо 50%. Според Централната статистическа служба секторът е наел 75 хиляди работници през 2025 г., което е 15% увеличение спрямо 2023 г., като в това число не влизат наетите в други съпътстващи индустрии.

"Мултинационалните компании донесоха със себе си физически капитал, нови заводи и оборудване. Те донесоха напреднали технологии. И около тези бизнеси след това се формираха клъстери", коментира пред CNBC Алън Ахърн - член на Управителния съвет на Централната банка на Ирландия.

Освен в икономически аспект, установяването на фармацевтичната индустрия в Ирландия помага и за повишаване на качеството на образованието - откриват се нови колежи и университети, а възрастта за напускане на училище се увеличава на 15 години. Това допълнително привлича чуждестранни фирми и инвестиции.

Зависимост

Положителните ефекти за икономиката постепенно се превръщат в сериозен проблем. Концентрацията води до икономическа зависимост, която може да дестабилизира страната в периоди на глобална несигурност.

"Нашият растеж се дължи до голяма степен на преките чуждестранни инвестиции. Рискът за нас тогава е дали те ще продължат да се вливат в Ирландия със същия темп, както през последните 50 години", изрази притесненията си Алън Ахърн.

В момента ключовите компании в сектора, които оперират в Ирландия, са с английски и американски произход. По-рано правителството предупреди, че могат да бъдат загубени до 75 хиляди работни места, ако САЩ - един от най-големите вносители - въведат мита за фармацевтичните продукти. Това мотивира управляващите и бизнеса да разработят стратегия за регионализация, с която да изградят частична независимост.

Друг фактор са нормативните актове за патентите, според които на всеки десет години някой медикамент губи своята ексклузивност. Тогава основната компания производител се изправя пред конкуренция и рязък спад на продажбите. Това оказва влияние на цялата икономика на страната, като последният такъв пример е през 2013 година, когато БВП е спаднал с един процентен пункт, обяснява Елза Олен.

Тази година Ирландският фискален консултативен съвет предупреди за зависимостта от данъчни постъпления само от три мултинационални компании - две в технологичния сектор и една във фармацевтичния - като през 2024 година те са представлявали около 46% от приходите от корпоративен данък.

В момента фармацевтичната индустрия е като нож с две остриета за Ирландия. От една страна, секторът е сред най-печелившите и бързоразвиващите се. От друга, геополитическата несигурност може да повлияе както на производството и износа, така и на веригата на доставки. Събитията от последната година са предупреждение за управляващите и бизнеса за децентрализация на икономиката и засилване на регионалните мрежи.