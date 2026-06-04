Огромна автономия, комфорт за петима, комбинирана мощност на ток и бензин и модерни функционалности събира в себе си най-новият модел на китайския гигант на BYD на българския пазар. Семейният SUV Sealion 5 DM-i освен това е позициониран изключително агресивно от гледна точка на цената - тя конкурира конвенционалните предложения.

При това - в един от най-важните сегменти от пазара. Данните за продажбите на автомобили през миналата година показват, че поне 4 от десетте най-популярни модели у нас се вписват в този клас. Това са коли, които определено не са сред най-евтините в портфолиата на своите производители, а освен това купувачите често добавят към тях различни допълнителни екстри.

Източник: BYD

По време на презентацията от BYD специално обърнаха внимание на факта, че са пионери в PHEV задвижването. Sealion 5 DM-i работи в двоен режим - като чист електромобил и като хибрид. И в двата случая 1,5-литровият бензинов двигател подава енергия към батерията и електромотора чрез инвертор, но когато е в HEV режим освен това може да мине в паралелен режим и така да допринесе за максималната мощност от 156 киловата.

Комбинираният претеглен разход е едва 2,1 литра на 100 километра и при пълни резервоар и батерия пробегът може да достигне 1016 километра. До 86 километра колата може да измине само на ток. Поддържа се V2L, т.е. Sealion 5 DM-i може да захранва малки електроуреди.

Източник: Явор Николов

Представянето на автомобила съвпадна с пролетен порой в центъра на София - типичната ситуация, в която чакаме в задръстване в колата и оценяваме много добре колко комфортна е тя. А Sealion 5 DM-i идва с обещанието да е доста комфортен.

Търговският мениджър за България и Румъния Виорел Еремия посочи, че в класа си моделът е по-дълъг и по-висок от конкурентите си. Говорим за дължина 4738 мм, ширина 1860 мм и височина 1710 мм, а междуосието от 2712 мм. Интериорът включва електрически регулируеми предни седалки, четири USB порта и ISOFIX и i-Size точки за детски столчета.

Източник: Явор Николов

Шофьорът има на разположение 8,8-инчов дигитален инструментален панел, както и 12,8-инчова мултимедия, която поддържа жестов контрол на климатика без откъсване на вниманието от пътя. Интегрираната е свързаност с Apple и Android устройства, а гласовият асистент с изкуствен интелект може да управлява както навигацията, така и други важни системи.

Подът е равен, което е удобство за пътниците, но освен това улеснява и превоза на товари. Стандартният обем на багажника е 463 литра, но при сгъване на задните седалки скача до цели 1410 литра.

Източник: Явор Николов

Мокрият път е и тест за системите за безопасност. Те включват интелигентен и адаптивен круиз контрол, асистент за поддържане на лентата, система за следене на мъртвата зона, предупреждения за челен и заден сблъсък и т.н. Система от 7 въздушни възглавници предпазва шофьора и пътниците, ако все пак се стигне до ПТП.

Регионалният търговски мениджър на BYD Симеон Тодоров подчерта, че във всички нива на оборудване Sealion 5 DM-i идва с най-голям пакет активни и пасивни системи за сигурност.

У нас моделът идва в два варианта. Базовият Comfort започва от 27 500 евро с ДДС, докато Design версията с по-голяма батерия, 360-градусова камера, предни паркинг сензори, подгрев на седалките и безжично зареждане на смартфони започва от 29 900 евро.

Източник: Явор Николов

Андрей Дуика, заместник регионален мениджър на BYD за Румъния, Молдова и България подчерта, че компанията предстои да пусне на нашия пазар и още модели. Той представи данни, според които марката има 145% ръст извън Китай. "Уверени сме, че ще сме №1 и през 2026-а година", заяви той.