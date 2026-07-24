Турция с бързи темпове изгражда нов флагмански център за данни, който страната определя като ключов елемент от дигиталния си суверенитет, киберсигурността и изкуствения интелект, пише в. "Сабах".

На церемонията по полагането на основния камък в Анкара министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу нарече обекта на държавната сателитна компания Türksat "новата дигитална крепост на Турция".

"Изграждаме суверенитет над собствените си данни на собствена земя. Това не е просто бетонна конструкция, а новата дигитална крепост на Турция", заяви Уралоглу, подчертавайки, че центърът ще гарантира, че критичните данни остават в границите на страната.

Мащаб и технически параметри

Комплексът в Гьолбашъ ще заема 35 300 кв. м, което го прави един от най-големите центрове за данни в Турция. Той ще разполага с шест системни зали, две зали за високопроизводителни изчисления с по 20 шкафа всяка, 6300 кв. м "бяло пространство" и офиси за 200 служители.

Инсталираният капацитет ще бъде 33 мегаволтампера (малко под реални 33 MW - б.р.), а физическият капацитет на съществуващия център на Türksat ще нарасне трикратно след първата фаза и повече от осем пъти след втората.

Проектът ще отговаря на стандарта LEED Gold за енергийна ефективност и ще използва нисковъглеродно строителство.

Строителството трябва да приключи за около 18 месеца, а експлоатацията да започне в началото на 2028 г.

Значението на проекта не идва единствено от площта или изчислителната мощ. В основата му стои концепцията за национален суверенитет над данните - идеята, че чувствителна информация от държавни институции, електронното правителство и критичната инфраструктура трябва физически да остава под турска юрисдикция, а не да зависи от чужди доставчици на облачни услуги.

Центърът ще консолидира облачни и данни услуги за институции, работещи с критична информация, използвайки местно разработен софтуер, с акцент върху платформата за електронно управление на страната.

Той е проектиран да поддържа непрекъсната работа при извънредни ситуации и да намали дублирането на публични инвестиции чрез обединяване на услугите под една платформа.

Уралоглу посочи и амбицията центърът да превърне Турция в регионален хъб за данни, предлагащ сигурен хостинг на съседни държави и на тюркски държави - стъпка с геополитическо, а не само технологично значение.

Каква е приблизителната цена на проект с подобен мащаб

Турските власти не оповестиха официален бюджет, но световните бенчмаркове дават представа за порядъка на инвестицията. Според строителни консултанти стандартните центрове за данни струват между 8 и 12 милиона долара за мегават инсталиран капацитет, а глобалният бенчмарк за 2026 г. достигна 11,3 милиона долара за мегават.

При капацитет от около 33 мегаволтампера подобен проект би струвал грубо между 260 и 400 милиона долара, ако Türksat следва международните строителни стандарти.

Уралоглу отбеляза и разрастването на сателитната програма на Türksat - компанията управлява шест активни спътника, а Türksat 6A, произведен с над 80% местно съдържание, вече излъчва в 10 южноазиатски държави. До края на годината се очаква договор за нов спътник Türksat 7A, който ще влезе в експлоатация до 2029 г.