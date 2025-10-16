Инвеститорска група, включваща BlackRock, Microsoft и Nvidia, купува един от най-големите в света оператори на центрове за данни с близо 80 обекта в сделка на стойност 40 милиарда долара, за да осигури желания изчислителен капацитет за изкуствен интелект, съобщи Reuters.

"С тази инвестиция в Aligned Data Centers, ние постигаме целта си да предоставим инфраструктурата, необходима за захранване на бъдещето на изкуствения интелект", каза главният изпълнителен директор на BlackRock Лари Финк, който е и председател на Партньорството за инфраструктура на изкуствения интелект.

Придобиването е последното от поредица големи сделки, включващи големи технологични компании и стартиращи компании от Силициевата долина, "подхранвани" от бума в областта на изкуствения интелект.

Големи технологични компании, включително Alphabet, Amazon.com, Мета, Microsoft и CoreWeave, са на път да похарчат общо 400 милиарда долара за инфраструктура с изкуствен интелект тази година, според оценки на Morgan Stanley.

Meta Platforms изгражда няколко мултигигаватови центрове за данни с изкуствен интелект, включително един, наречен Prometheus, който ще заработи през 2026 г., и друг, Hyperion, който може да достигне 5 гигавата.

Частните центрове за данни на Aligned Data Centers в момента разполагат с над 5 гигавата оперативен и планиран капацитет, разположен в 50 обекта в САЩ и Латинска Америка.

Джо Тигей, портфолио мениджър в Equity Armor Investments, акционер на Nvidia, коментира, че придобиването подчертава нарастващата стойност на активите в центровете за данни за инвеститорите. "Те търсят бързо разширяване, за да отговорят на търсенето на изкуствен интелект и да се оптимизират."

Разходите за изкуствен интелект се увеличават

Основана през 2013 г., Aligned е рекордьор при бума на разходите за инфраструктура с изкуствен интелект, като набира 12 милиарда долара собствен капитал и дълг по-рано тази година в едно от най-големите частни капиталови вливания в компания за центрове за данни.

Според официалната информация, сред клиентите на компанията са платформата за облачни изчисления Nutanix и доставчикът на ИТ услуги Datto.

Цената на акциите на Applied Digital скочи с 5% след обявяването на сделката.

Инвестиционната група, която купува Aligned - в която участват и Kuwait Investment Authority и сингапурският държавен инвеститор Temasek като подкрепящи - има първоначална цел да инвестира 30 милиарда долара собствен капитал, с потенциал да достигне 100 милиарда долара, включително дълг. Не се разкрива какъв е приносът на всеки партньор от групата, нито стойността на собствения му капитал, уточнява Reuters.

В изявлението на инвеститорската група се казва още, че централата на Aligned ще остане в Далас, щата Тексас, под ръководството на главния изпълнителен директор Андрю Шаап. Предвижда се сделката да бъде приключена изцяло през първата половина на 2026 година.