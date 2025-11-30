Датската икономика отчете най-бързия ръст на тримесечна база от почти 4 години, съобщават световните медии. Обяснението е много просто - фармацевтичният сектор, и по-специално гигантът Novo Nordisk, изтласка БВП до 2,3% повишение през третото тримесечие. Предварителните данни на Статистическата служба на страната подчертават, че именно производството и износът на медикаменти стоят зад резултатите, докато без тях икономиката би нараснала с едва 0,7%.

"Растежът на фармацевтичната индустрия е силно доминиран от Novo Nordisk, така че без съмнение компанията е оказала мощен ефект върху БВП през третото тримесечие", отбелязва главният икономист на Danske Bank Лас Олсен.

Това потвърждава тенденция, която се наблюдава през последните години. Скандинавската държава се превърна в един от най-важните и динамично нарастващи центрове в Европа не без помощта на невероятния успех на медикаментите за диабет и отслабване Ozempic и Wegovy.

Източник: iStock

Само през третото тримесечие износът на Дания се е увеличил с 4,1%

Статистическата служба подчертава, че скокът се дължи основно на фармацевтичната продукция и нарастващите продажби на химически изделия. Това е ефект, който отразява разширяващите се производствени мощности на сектора и по-ниските производствени цени.

Novo се бори за лидерството си

Въпреки доминиращото положение на Novo Nordisk, компанията работи в динамична и все по-конкурентна среда. На ключовия американски пазар Eli Lilly агресивно увеличава своя дял. Все пак е добре да отбележим, че медикаментите Mounjaro и Zepbound се появиха години след продуктите на Novo, но вече сериозно влияещи на конкурентната карта.

Именно натискът в САЩ доведе и до значително понижаване на прогнозите на Novo Nordisk през годината, стартиране на програма за преструктуриране и планирани съкращения на повече от 10% от глобалната работна сила при новия главен изпълнителен директор Майк Дустдар.

Източник: iStock

Това съвпадна и с корекция при цените на Ozempic и Wegovy, които бяха намалени до $349 за най-ниска доза, след като компанията заедно с Eli Lilly постигна договорка с администрацията на президента Тръмп за по-достъпни цени.

Пазарната стойност на Novo Nordisk достига 1,4 трилиона датски крони (€187,5 милиарда), а тримесечните продажби надминават 70 милиарда крони (€9,4 милиарда). И въпреки че акциите са загубили почти половината от стойността си от началото на годината, реалната активност на компанията остава силна.

Фокусът сякаш се измества

Според икономиста Ларс Кристенсен има "леко несъответствие" между консервативните послания на компанията и действителните й резултати. Той подчертава, че "по отношение на управлението, съкращенията и цената на акциите се създава излишен шум", но ако се проследят реалните инвестиции и разширяване в капацитета, влиянието върху датската икономика е "несъмнено положително".

Това влияние е толкова значимо, че през 2023 г. датският износ нарасна с над 13%, а според консенсусните прогнози се очаква ново увеличение от около 7,4% през 2024 г. Novo Nordisk е сред най-големите корпоративни данъкоплатци в държавата, като през миналата година е внесла около 3 милиарда евро - над два пъти повече спрямо нивата отпреди четири години. Без прекомерния принос на компанията растежът на датския БВП от 1,9% през 2023 г. би бил почти нулев.

Разбира се, тази зависимост повдига и въпроси за устойчивостта. Мнозина икономисти сравняват настоящата ситуация с финландската криза около Nokia в края на 2000-те години, когато спадът на технологичния гигант допринесе за половината от срива на финландския БВП през 2009 г.

И при Novo Nordisk основната част от приходите идва от относително тесен набор продукти, а конкуренцията от американски и други фармацевтични играчи се засилва. Затова анализатори предупреждават, че Дания трябва да използва сегашните рекордни приходи, за да развие по-широка фармакологична екосистема и да насочи средства и към други икономически сектори.

От Goldman Sachs посочват, че въпреки нарастващата конкуренция, позицията на Novo Nordisk остава стабилна благодарение на инвестициите в производството и убедителните клинични данни. Според тях медикаментът Wegovy, който не само подпомага отслабването, но и намалява риска от сърдечно-съдови заболявания, осигурява на компанията "ключово конкурентно предимство".

Макар общата икономика на Дания да остава в състояние, близко до стагнация, именно растежът на Novo Nordisk "тласка нагоре общите нива на активност", докато други индустрии и строителството се свиват, смятат анализатори от Danske Bank.