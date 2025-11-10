Pfizer спечели наддаването за биотехнологичната компания Metsera, специализирана в лечението на затлъстяване, с оферта на стойност до $10 милиарда. Така американският фармацевтичен гигант изпревари конкурента си Novo Nordisk. Сделката е сред най-значимите в сектора на метаболитните заболявания тази година и може да отвори път за навлизането на Pfizer в доходоносния пазар на лекарства за отслабване.

Pfizer предложи $86,25 на акция, малко над лимита от $86,20, който датската компания беше готова да плати. Финансовите параметри включват $65,60 в брой и условно плащане (CVR) до $20,65 на акция, ако Metsera постигне определени етапи в разработките си.

Решението на борда на Metsera беше обявено късно в петък, като компанията заяви, че офертата на Pfizer предлага по-добра стойност и по-голяма сигурност за акционерите. Сделката вече е получила одобрение от Федералната търговска комисия на САЩ (FTC), но все още изисква одобрение от акционерите, което ще бъде гласувано на 13 ноември.

Pfizer, която към момента няма търговски достъпни лекарства за затлъстяване, вижда в Metsera възможност да заеме позиция в един от най-бързо растящите фармацевтични сегменти. Metsera, която стана публична в началото на годината, разработва ново поколение терапии за отслабване - с по-рядко дозиране, по-ниски производствени разходи и перорални формулировки.

Сблъсък на титани

Надпреварата между двата гиганта ескалира, след като Novo Nordisk направи непоискана оферта в края на октомври. Pfizer отговори с дело, обвинявайки датската компания в нарушение на договора и в структура на сделката, която противоречи на законите на щата Делауеър. Novo предложи сложна схема, включваща $62,20 в брой и специален дивидент, който FTC разгледа като потенциален антитръстов риск.

В резултат бордът на Metsera определи, че предложението на Novo крие "неприемливо високи правни и регулаторни рискове".

В изявление през уикенда Novo Nordisk обяви, че няма да увеличава офертата си, като подчерта ангажимента си към финансова дисциплина и дългосрочна стойност за акционерите. Компанията обаче заяви, че ще продължи да търси възможности за придобивания в областта на метаболитните заболявания.

Novo вече доминира пазара на лекарства за отслабване със своята инжекция Wegovy (GLP-1). Pfizer, от своя страна, все още търси своето място в сегмента, след като най-напредналите й разработки претърпяха неуспех в клинични изпитвания.