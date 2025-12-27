Дубай продължава да разширява архитектурните граници. Ciel Dubai Marina, най-високият хотел в света, отвори врати на 15 ноември 2025 г. и посрещна първите си гости. Хотелът, управляван от The First Group Hospitality, е висок 82 етажа и висок 377 метра и е проектиран от награждаваната архитектурна фирма NORR, с форма на "иглено ухо", пише eKapija.

Хотелът разполага с 1004 луксозно обзаведени стаи и апартаменти, всички със стъклени прозорци от пода до тавана, предлагащи панорамна гледка към Палм Джумейра, Арабския залив и силуета на Дубай. Началните цени започват от 310 евро на вечер, докато премиум апартаментите струват около 570 евро с достъп до салон на по-висок етаж. Кулата, облицована със стъкло, е построена около централен атриум, който залива интериора с естествена светлина.

Гостите могат да очакват наблюдателница на покрива, предлагаща 360-градусова гледка към забележителностите на Дубай, включително Бурж Ал Араб и Айн Дубай. Ciel Dubai Marina, Vignette Collection ще бъде дом на осем ресторанта с впечатляващ интериор.

Източник: iStock

Сред тях е Tattu, модерна азиатска концепция, родена във Великобритания. Tattu Dubai ще включва Tattu Restaurant & Bar, Tattu Sky Pool и Tattu Sky Lounge. На 76-ия етаж, Tattu Sky Pool се издига като най-високия инфинити басейн в света, предлагащ удобни шезлонги и японско-фюжън закуски. Sky Lounge & Terrace на 81-ия етаж съчетава изтънченост, музика, коктейли и 360° гледка от покрива.

Хотелът ще постави и нови световни рекорди на Гинес както за най-високия инфинити басейн в света, така и за най-високия клуб. На 76 етажа над земята, Tattu Sky Pool надминава предишния рекорд на Address Beach Resort от 294 метра. Само няколко етажа по-нагоре, Tattu Sky Lounge в момента е най-високият клуб в света. Нов световен рекордьор на Гинес, най-високият инфинити басейн в света.

В допълнение към ресторанта, Ciel ще бъде дом на луксозен спа център, разположен на 61-ия етаж, с модерен фитнес зала, предлагащ панорамни гледки и най-съвременни кардио, силови и функционални тренировъчни уреди. Екзекютив салонът Nest на 16-ия етаж ще бъде VIP салон, предлагащ освежителни напитки през целия ден за гостите на хотела, резервирали стаи и апартаменти тип "Екзекютив клуб".

Луксозно обзаведените заседателни зали с най-съвременни технологии, гъвкави пространства и панорамни гледки осигуряват основата за бизнес срещи, частни срещи и групови преживявания. Откриването на хотела идва в момент, когато Дубай продължава да разширява туристическия си сектор, привличайки над 17 милиона международни посетители до 2024 г.

С проекти като Ciel Dubai Marina, емирството затвърждава водещата си позиция като един от най-конкурентните пазари за луксозно хотелиерство в света. Резервациите са отворени преди откриването на 15 ноември и се очаква съоръжението да привлече силно международно търсене през пиковия зимен туристически сезон.