Пенсионната реформа и конкретно пенсионните фондове могат да играят ключова роля за икономическия ръст на страната и за новите инвестиции. Това заяви в студиото на Money.bg Росен Иванов, който е новият председател на предприемаческата асоциация BESCO. Инвеститорът е и съосновател на фонда BlackPeak Capital.

"Нашата инициатива, на BESCO и Асоциацията на пенсионните фондове, е част от мащабна пенсионна реформа. Всъщност тя позволява на пенсионните фондове да имат различни мултифондове и различен рисков профил в зависимост от годините на хората, което внасят вноски.

Това позволява да се инвестира в инструменти, които имат малко по-голям риск, но и по-голяма възвращаемост. Също така позволява капиталът на пенсионните фондове, който вече почти 15 милиарда евро, да се реинвестира в България", подчертава Росен Иванов.

Предприемачът подчертава, че страната ни е на светлинни години от Хърватия и Словения по отношение на използването на пенсионните фондове за вътрешно инвестиране и икономически растеж. А по отношение на привличането на чуждестранни инвестиции ни изпреварва дори съседна Сърбия, въпреки нейните проблеми, свързани с европейската интеграция.

Финансовата помощ върху стартиращи и иновативни компании е път към икономическия успех

Росен Иванов подчертава, че стартъп екосистемата у нас се развива добре и че едно от положителните неща у нас е, че има "доста фондове, които подкрепят стартиращи компании. В момента от BESCO работят по промяна на законодателната база, за да могат допълнително да се насърчават т. нар. "ангелски инвестиции".

"Тоест, много от капитала на хората, който в момента стои на банкови депозити и в недвижими имоти, да се насочи допълнително към подпомагане на стартиращи компании."

Междувременно фондът BlackPeak Capital, който гледа предимно към по-напреднали компании, наскоро е инвестирал публично в българо-американската компания Alcatraz, която създава решения за достъп на контрол на база на лицево разпознаване.

Растеж, който е базиран на потреблението, има краткосрочен ефект

"Фокусът за икономическия растеж на България оттук нататък трябва да е насочен върху насърчаване на инвестициите и подобряване на бизнес средата, а не върху растеж, базиран на потреблението. Защото растеж, базиран на потреблението е добър краткосрочно, но той не е устойчив по дефиниция. Съответно, първата стъпка, която трябва да се предприеме, е промяна на философията и след това вече да се търсят хората и механизмите, които да случат такъв вид промяна", коментира Иванов.

От BESCO вече са инициатори на различни промени в Кодекса на труда и в Търговския закон, които опростяват сложната бюрокрация и правят правенето на бизнес по-лесно. Защото еврозоната и Шенген са значителен успех, но сами по себе си не са достатъчни за икономическото развитие на България.

"Еврозоната и Шенген са два изключително големи успеха за България и те ще имат позитивен ефект и като имидж, и като реално намаляване на транзакционните разходи на фирмите, които правят бизнес, на гражданите.

Увеличаване на туризма, увеличаване на интереса. Видно е дори на БФБ - оборотите се вдигнаха многократно. Държавата вече попада в инвестиционния обсег на много инвеститори, които преди това не бяха ни гледали като цяло. Еврозоната обачесъвсем не е достатъчна за ръста на инвестициите. Трябва много работа още за имиджа на България, изграждане на индустриални зони, образование."

Росен Иванов е категоричен, че държавата трябва да се възползва от членството ни в еврозоната и да преосмисли тотално модела за привличане и насърчаване на инвестициите, тъй като нивото на Българската агенция за инвестиции е неадекватно в сравнение дори с източноевропейски страни.

"Като цяло един от големите проблеми на България е, че сме много пасивни и че нямаме добър подход за привличане на инвестиции. И по този начин изоставаме драстично..."

Целият разговор гледайте във видеото!