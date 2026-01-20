Този месец в Украйна влиза в сила един ключов закон, който въвежда т. нар. "множествено гражданство", съобщават световните медии. Любопитното на закона е, че той касае директно най-ценния ресурс на страната - земеделската земя.

Досегашните регулации от 2020 г. стриктно ограничаваха собствеността върху земеделска земя само до украински граждани. С новия закон обаче граждани на определени държави могат да получат украински паспорт чрез опростена процедура, пише "Агровест".

Към момента списъкът включва САЩ и Канада, Германия, Полша и Чехия. След получаване на паспорт, лицата от тези страни придобиват правото да купуват земя при абсолютно същите условия като местните граждани. Това на практика премахва досегашната бариера пред чуждестранните физически лица.

Цените на земята в Украйна бележат ръст, въпреки войната. През 2025 г. цената се е повишила от 2300 долара/ха до 2600 долара/ха. Експертите очакват нов скок от 10-15% през 2026-а, когато най-вероятно ще наблюдаваме засилена активност на "вторичния пазар", тъй като някои по-ранни инвеститори се изтеглят, освобождавайки място за нови играчи с дългосрочни планове.

Източник: iStock

Кой управлява украинския акросектор?

4,3 млн. хектара се управляват от големи холдинги.

над 3 млн. хектара принадлежат на ограничен брой компании, свързани с офшорни зони или чуждестранни структури.

Големите инвестиционни фондове вече държат огромни дялове в украинския агросектор чрез дялово участие в холдингите. Новата регулация ще увеличи мобилността на капитала, но критиците предупреждават за опасност от "размиване" на местната собственост.

Както Money.bg писа още през септември миналата година, земята в Украйна поскъпна с до 600% за две години. Това е най-бързото увеличение в съвременната история на страната.

През 2025 г. най-високите цени на земеделска земя в Украйна са регистрирани в западните и централните области. Например, в Ивано-Франкивска област средната цена на един хектар достига над 180 хиляди гривни (€4 920), което я прави най-скъпият регион в страната.

Следва Киевска област, където хектарът струва средно 110 459 гривни (€3 015), а Сумска и Тернополска област отчитат цени съответно 103 502 (€2 825) и 99 476 (€2 715) гривни за хектар. В тези региони земята е изключително търсена, както за земеделие, така и за крайградско развитие.