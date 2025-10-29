Пенсионните фондове у нас трябва да получат възможност да инвестират в различни видове инфраструктура - цифрова, ВиК, транспортна, както е в редица развити икономики. Това предложение отправиха експерти от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) по време на форум на Българското актюерско дружество в София.

Според Мирослав Маринов, представител на асоциацията, инвестициите в инфраструктура имат дългосрочен хоризонт, който съвпада с характера на задълженията на пенсионните фондове към техните клиенти. Те са и естествена защита срещу инфлацията. По думите му тези вложения водят до повишаване на икономическото благосъстояние на обществото, което впоследствие "се връща" в пенсионните активи чрез предвидима доходност и стабилен растеж.

Световният опит показва, че институционалните инвеститори все по-често включват инфраструктурата в своите портфейли. За последното десетилетие делът на тези инвестиции достига близо 7% от общите активи, като най-голяма остава експозицията към акции (около 30%), облигации (37%) и дялови книжа в private equity (около 11%). Анализ на доходността сочи, че в периодите, когато акциите и облигациите са донесли отрицателни резултати, инфраструктурните проекти са останали с положителна доходност - доказателство за тяхната устойчивост.

"Стандартно, пенсионните фондове инвестират в национална инфраструктура и икономика. Големите чуждестранни пенсионни фондове го правят и в чужбина - например канадските, инвестират в инфраструктура дори в Австралия", отбелязва Маринов. Той посочва, че в България подобни инвестиции могат да се реализират чрез публично-частни партньорства, които ще позволят диверсифициране на портфейлите без прекомерна концентрация на риск.

На форума са били обсъдени и редица предизвикателства пред пенсионната система - от нуждата от ограничаване на сивата икономика и осигуряването на реалните доходи, до повишаване на значимостта на втория стълб и справяне с ефекта от коефициента за редукция.

Сред акцентите е била и необходимостта от стимулиране на доброволното осигуряване (третия стълб). Актюерите препоръчват усилията да бъдат насочени към обхващане на поне половината от работещите, а от БАДДПО настояват за тройно увеличение на сумата, върху която работодателите могат да ползват данъчни облекчения при вноски за служителите си.

В момента този размер е едва 60 лв. - стойност, която не е променяна повече от 20 години. Предложението на БАДДПО е тя да стане поне 200 лева - по аналогия с ваучерите за храна, с което работодателите заедно и работещите ще имат по-висок принос за изграждане на пенсионните спестявания през годините. За това обаче ще е нужна промяна в законодателството.

БАДДПО е създадена през 1997 г. в началото на пенсионната реформа у нас. Днес асоциацията обединява деветте лицензирани пенсионни компании и представлява техните интереси пред институциите. Организацията е член на Европейската конфедерация PensionsEurope, която работи за насърчаване на допълнителното пенсионно осигуряване и обсъжда ключови въпроси, свързани с бъдещето на пенсионните системи в Европа.