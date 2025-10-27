С активи, които надхвърлят 5 трилиона долара - нов исторически връх според данни на Hedge Fund Research (HFR), хедж фондовете отново се оказват предпочитано убежище за капитала през 2025 г. Само за третото тримесечие в сектора са влетели над 33 милиарда долара - най-големият нетен приток от 2007 г. насам. Историята може да не се повтаря, но със сигурност римува.

Разликата днес е в посоката на капитала: над 95% от новите средства отиват в мегафондове с активи над 5 милиарда долара. Малките играчи остават в периферията. Институционалните инвеститори - пенсионни фондове, университетски ендаумънти и суверенни фондове - залагат на системна стабилност, а не на индивидуални пробиви.

В центъра на този прилив са т.нар. pod-shop структури - като Citadel, Millennium Management, Point72 и Balyasny. Всеки "под" в тях е самостоятелен фонд със собствен екип и стратегия, но подчинен на централизирана рамка за контрол и управление на риска. Това е новият модел: колективен интелект вместо индивидуален гений.

"Алокация към най-добрите трейдъри под надзора на най-добрите риск мениджъри" - така президентът на HFR Кенет Хайнц описва тенденцията. И резултатите го потвърждават: индексът HFRI Fund Weighted Composite е нараснал с 5.4% през Q3, а общата пазарна стойност на активите в сектора е увеличена с над 238 милиарда долара за тримесечие - комбинация от нов капитал и пазарни печалби.

Причината обаче е по-дълбока. След шока на 2022 г., когато акциите и облигациите потънаха едновременно, класическите 60/40 портфейли загубиха своята "магия". Инвеститорите търсят истинска некорелация - доходност, която не зависи от пазарната посока. Хедж фондовете се завръщат като играчи, които могат да печелят в нестабилност, благодарение на ливъридж, деривати, волатилност и алтернативни стратегии.

Дори малките започват да усещат вятъра на промяната. Asterozoa Capital, фонд с активи от едва 150 млн. долара, също отчита засилен интерес - макар и скромен. Това подсказва, че търсенето за алтернативна доходност започва да "просмуква" надолу по пирамидата.

Но концентрацията остава при гигантите. Големите хедж фондове днес приличат повече на паралелни централни банки, отколкото на класически инвестиционни компании - управляват ликвидност, влияят върху спредове и дори движат цели сектори. Citadel и Millennium разполагат с над 60 млрд. долара активи, а чрез ливъридж достигат над 200 млрд. пазарна експозиция. Това вече не са фондове, а инфраструктура.

Рискът? Прекомерна концентрация, зависимост от технологии, централизирано управление на риска. Историята познава примери - LTCM (1998), Archegos (2021). Ако нещо се "счупи" в системата, ефектът може да е светкавичен и системен.

Другият структурен риск е скрит в мащаба. Колкото по-голям става един фонд, толкова по-трудно е да генерира алфа. Налага се да инвестира в масивни, ликвидни активи, което ограничава потенциала за превъзходство. Възможно е индустрията да се превърне в нещо като "активно изглеждащ пасивен" модел - с фокус върху риск контрол, а не върху надпревара с пазара.

И все пак, в свят на хаос, хедж фондовете предлагат това, което търси капиталът: контролирана гъвкавост. Интелигентна непредсказуемост. Във време, когато дори държавните облигации не изглеждат надеждни, те се превръщат в символ на адаптивност - с умни системи, децентрализирани стратегии и дисциплина, сравнима с военна.

Може би това е големият урок на 2025 г.: не печели този, който знае най-много, а този, който управлява най-добре риска. Големите хедж фондове вече не са просто ловци на възможности - те са пазители на капитала.

Парадоксално или не - индустрията, дълго обвинявана в алчност и сенчести практики, отново е най-желаното пристанище за глобалните пари.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.