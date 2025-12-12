Курсът на турската лира отбеляза нов исторически спад спрямо еврото, надхвърляйки за първи път границата от 50 лири за едно евро, съобщи в-к "Биргюн". Курсът й достигна за пръв път нивото от 50,0519 турски лири за 1 евро в вчера следобед.

Както пише турския новинарски сайт "Мемурлар.нет", обезценяването на турската лира (косвено) е свързано с последното понижение на основната лихва от Фед на САЩ - след което щатският долар леко поевтиня, а еврото поскъпна спрямо него. Така укрепването на европейската валута спрямо долара се прехвърли и върху курса "евро-лира".

По-конкретно, по данни на Турската централна банка, към 15,30 часа местно време вчера, едно евро се е търгувало за 49,8569 турски лири. На свободния пазар, по информация на в-к "Хюриет", към 10 часа местно време днес, курсът на турската лира е паднал до 50,1658 лири за 1 евро.

Припомня се, че на 12 юни 2025 г. турската валута премина границата от 45 лири за 1 евро, което подчертава продължаващата тенденция на обезценяване на турската валута.