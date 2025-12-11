Едно е на думи, друго на практика. Ново проучване показва значителна "разлика в намеренията" на поколението Z по отношение на устойчивото пазаруване. Почти 6 от 10 млади потребители (59%) признават, че връстниците им говорят повече за устойчивост, отколкото я практикуват.
Изследването на RSM UK и Retail Economics, проведено сред 1500 купувачи-представители на поколението Z, разкрива, че едва 29% се смятат за ангажирани с устойчивото потребление. Още 43% попадат в групата на т. нар. "желателно намерение". Това означава, че те ценят устойчивостта, но често правят компромиси заради цена или удобство.
Как се променя ангажираността? Тя нараства до 39% сред 24-28-годишните, но спада до 20% при 18-21-годишните. В същото време 28% от младите признават, че устойчивостта не е приоритет при избора им на продукти.
Данните също така подчертават влиянието на ултрабързата мода: 40% от поколението Z купуват артикули, които използват само веднъж.
"Констатациите разкриват ясни противоречия между ценностите и поведението на поколението Z", коментира Кати Фариа, заместник-директор по ESG в RSM UK. "Те са изправени пред компромис между ценности, бюджети и желание за незабавна консумация."
Според Фариа поколение, израснало с марки като Shein и Temu, си остава стратегическа възможност за търговците на дребно. "Тези, които разполагат с по-голяма финансова сигурност, продължават да се интересуват от естествени материи, рециклирани материали и етично снабдяване", добавя тя.
Пример за това е нарастващото търсене на употребявани стоки, където големи марки експериментират с колекции втора употреба. Такова е партньорството на M&S с eBay, което включва програма за обратно приемане и препродажба, гарантирайки, че непродаваемите артикули се използват повторно или се рециклират.
Джаки Бейкър, ръководител на отдела за търговия на дребно в RSM UK, допълва, че сигналите за устойчивост влияят различно в различните категории.
"В повечето покупки доминират цена и качество, но устойчивостта е ключова в здравеопазването и красотата, където етичните и естествени качества се свързват с безопасността и грижата за себе си", коментира тя.
projektна 11.12.2025 в 19:35:00 #1
отново манипулация отново ни обясняват колко е лошо потребителите да пазаруват директно от Китай, сместо да пазаруват от европейски компании които пазаруват от Китай и слагат 200 - 300 - 500% надценка. много е лошо и опасно да си купиш китайско зарядно от Алиекспрес за 10 лева, но няма проблем да го купиш в Технополис за 25 лева абсолютно същото. някой замисля ли се какъв е наема на Технополис, колко хора и заплати има, печалба......така е зарядното е абсолютно същото. която и да е стока като погледнете етиката пише че е произведена в Китай. аз не съм виждал зарядно което да е произведено във Франция. не съм видял на етикета на дрехите да пише че е ушито в Англия..... помните ли "скандала" с чантите които се шият в Китай и се продават в западна Европа с етикет "made in EU" на десеторно по скъпи цени...... останалото е обикновено лицемерие и алчност